蘋果市值再創新高　成美股首家破2兆美元上市公司

▲蘋果市值一度突破兩兆。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導



蘋果昨（19）日盤中股價表現強勁，市值一舉突破2兆美元大關，成為第一個突破此關卡的美國上市公司，該公司市值也在短短兩年翻了一倍。

蘋果在美國東部時間上午 11 點，股價觸及 467.77 美元，讓市值一舉攀上2兆美元。而後漲幅收斂，股價終場收462.83 美元，市值約 1.98 兆美元。



該公司2018年8月2日達到市值1兆美元的里程碑，華爾街普遍都對蘋果成為第一間市值突破2兆美元的上市公司給予高度期待。另外，在今年７月31日，蘋果市值也超越了原油巨頭沙烏地阿拉伯國家石油公司，成為了世界上市值最高的公司。

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儘管新冠肺炎疫情下，許多公司都受到重創，但蘋果在這段期間展現了它的價值，目前為止，蘋果股價逆勢上漲了約 60％，在過去的一年中，股價更上漲了120％ 以上。

蘋果 7 月底公佈創下李史新高的第三季度財報，營收年增 11% 至 597 億美元，雖然實體門市受到疫情影響關閉，但受惠於遠端教學和上課的趨勢下，帶動整體業績成長。

另外，在8月底，蘋果將進行第五次的股票分割，一股拆成四股，壓低股票成本，有利讓更多散戶進場增加流通性。