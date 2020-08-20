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米其林效應再起　和億生活旗下添好運、了凡下半年展七店搶市

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▲添好運中和環球店-台灣11號店今（20）日開幕，打造全新店型進駐新北中和環球購物中心的全客型商場。（圖／和億生活集團提供）

▲添好運中和環球店-台灣11號店今（20）日開幕，打造全新店型進駐新北中和環球購物中心的全客型商場。（圖／和億生活集團提供）

記者林淑慧／台北報導

米其林星星的力量，和億生活集團最知道。新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，和億旗下米其林品牌添好運、了凡在台灣無畏疫情逆勢展店，執行長蘇嬉螢今（20）日表示，和億將在下半年挾兩大米其林大舉展7店，並力拚IPO，將危機化為轉機。

和億生活集團旗下添好運及了凡今（20）日同步進駐「GlobalMall新北中和環球購物中心 」B2F精緻生活，蘇嬉螢表示，和億生活集團自2014年起陸續引進米其林一星品牌，旗下品牌還包括Tsuta蔦拉麵，並營運主打女性的餐飲娛樂商場HOYII和億北車站；其中，添好運，已達成5年展10店目標，下半年也將再展2店。

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▲了凡油雞飯麵-中和環球店今（20）日開幕，打造全新店型進駐新北中和環球購物中心的全客型商場。（圖／和億生活集團提供）

▲了凡油雞飯麵-中和環球店今（20）日開幕，打造全新店型進駐新北中和環球購物中心的全客型商場。（圖／和億生活集團提供）

新冠肺炎疫情還看不到底，「不要浪費每一場好的危機，」蘇嬉螢引用英國前首相邱吉爾之言，說明這場疫情加速和億經營轉型，例如添好運佈局數位服務，導入掃碼點餐、線上訂位、點餐外帶，並擴大與外送平台合作。下半年則導入外帶外送包裝2.0，經過不斷檢測改良包外帶餐盒，讓消費者無論自取外帶或外送，依舊能品嘗如同店內食用時的米其林星級美味。

針對展店規劃，添好運在台第11號店，共有76個座位數，打造全新店格；了凡油雞•燒臘‧飯麵下半年預計開出五家，三年展八店，進度可望超前，今日兩大米其林品牌同步進駐新北中和環球購物中心，鎖定橫跨電影、美食與購物的複合式「全客型商場」，目標擴大消費客群及提高來客數，可望挹注營運表現。

和億表示，中和環球店自即日起至8月31日止，限定推出雙星大優惠，來添好運消費滿500元，即送「XO醬臘味炒飯」兌換券乙張(價值$158)；了凡「買一送一」消費任一主食，即送「招牌油雞飯」兌換券乙張(價值$158)，再享振興雙倍抽「吃米其林送大金」活動。

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