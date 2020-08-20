教你搶賺美元反彈財！銀行推「優利定存年息突破1%」　逢低分批撿便宜

▲熱錢流入亞洲，美元相對便宜。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

隨著新台幣走強，美元近期相對便宜，銀行業者表示，近日全球新冠肺炎（COVID-19）再起，金融市場動盪不安，也帶給民眾理財的風險意識，銀行業者認為，美元在第三季仍有短線反彈的機會，建議可以趁美元便宜之際，分批、酌量增持。

美元定存利率最高達1%以上 遠高牌告利率

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一般銀行美元牌告利率都「極低」幾乎是零利率，活儲利率大約只有0.05%、一年期利率大約是0.45%左右，存美元幾乎無利可圖。

不過銀行近期銀行卻逆勢操作，以一銀來說，力推的「iLEO數位帳戶」逆勢加碼美元定存，利率為1.18%到1.68%之間，相對於現在美元定存利率相當有吸引力，不僅是同業最優、美元匯率還可再享最高減碼3.5分。一銀表示，民眾只要利用iLEO數位帳戶新台幣扣款承作定存60天期即享活動優惠利率，每人每日限額3000美元，活動每日限量1000名。

土地銀行則是在8月底前推出「網銀結購美元存款匯率優惠專案」，民眾只要透過網銀結匯美元即可享受牌告減3.5分的優惠；此外，可享美元定期牌告利率依各相當天期全年加碼0.02%的優惠。

凱基銀行也在8月底前推出「188天期外幣優利定存」，限時提供美元、人民幣優利定存，其中非美元資金轉換為美元，188天期年息為0.88%、如果是新資金辦理，則為0.45%，單筆可承作金額為2萬美元以上。凱基銀試算，以2萬美元新資金辦理美元換匯優存，188天後可以領新台幣2700元的利息收入。





▲銀行推快閃或者短期美元高利定存，仍然相當吸睛。（圖／pixabay）

新台幣29.5元有升值壓力 美元具反彈機會

金融業者表示，雖然國際熱錢流向亞洲成為趨勢，不過受到央行有阻升新台幣的意圖，所以新台幣升值同樣會遭受到壓力，但是趨勢仍未被改變，金融業者認為短期內央行有意守住在29.5元上下。

銀行業者認為，美元在第三季仍有反彈機會，建議投資人可以在外幣相對便宜、酌量增持美元部位，建議持有美元現貨的投資人可以考慮短期的高利定存，1到2個月內有機會賺到利息與匯兌收益；如果沒有要減持美元部位，也可將手中的美元分批買入基金以降低美元的匯兌風險。

公股銀表示，近期美元匯率處於相對低點，有購買期繳型外幣保單、購買海外基金或兒女出國深造等實際外幣需求的客戶多採分批結匯方式以降低風險，若客戶美元資金短期間未計劃運用者，於網路銀行辦理優惠定期存款，可享美元較高利率、也可視情況調節。