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歐巴馬轟川普「沒興趣」好好當總統　希拉蕊籲選民投票：相信我，還是可能輸

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▲▼前總統歐巴馬與前國務卿希拉蕊在民主黨全代會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）▲▼前總統歐巴馬與前國務卿希拉蕊在民主黨全代會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲前總統歐巴馬在全代會中猛批川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外媒報導

美國民主黨全國代表大會進行至第3天，會中正式提名賀錦麗為副總統參加2020年大選。前總統歐巴馬（Barack Obama）在演說中再度抨擊川普從未認真對待總統這份工作，並表示，他將拜登視為兄弟，賀錦麗視為摯友，「拜登的經驗與人品，能讓我們的國家變得更好。」

民主黨全代會第3天，會中正式提名賀錦麗（Kamala Harris）為副總統參加2020年大選。前總統歐巴馬、前國務卿希拉蕊、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也都輪番發表演說，除了力挺拜登與賀錦麗之外，也將砲火對準川普。

歐巴馬先是重砲猛批川普（Donald Trump）從未認真對待總統這份工作，沒有能力履行總統職責。他表示，從來沒有期待過川普會延續他的政策，以及對美國的展望，「他（川普）只把這是做真人秀，讓他能得到關注。」歐巴馬也說，「為了我們的國家，我希望川普可以表現出一點興趣，對民主有些尊重。」

▲▼前總統歐巴馬與前國務卿希拉蕊在民主黨全代會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲希拉蕊要選民別重蹈覆轍。（圖／達志影像／美聯社）

拜登（Joe Biden）過去曾擔任過歐巴馬的副手，因此歐巴馬說，他將拜登視為兄弟，賀錦麗視為摯友，「回憶起2008年的選舉，我沒想到我最終能找到一個兄弟，我欽佩他的韌性與同理心，他尊重每個人，這是人人都看中的信念，這就是拜登。」歐巴馬表示，拜登讓他成為一個更好的總統，「拜登的經驗與人品，能讓我們的國家變得更好。」

在2016年輸給川普的希拉蕊（（Hillary Clinton））則要求選民出面投票，「不要將獲勝視為理所當然。」同時也舉了自己當年在選舉人票慘輸的例子，「別忘了，拜登跟賀錦麗儘管多贏300多萬張票，還是有可能輸，相信我，我們需要壓倒性的數字，這樣川普就不會偷偷摸摸地走向勝利。」

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