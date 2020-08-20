運動巧遇「野生顏炳立」！老夫妻手勾手散步　謝金河：最幸福的畫面

▲顏炳立跟著爸媽到住家附近運動 。（圖／翻攝自Facebook／謝金河）

記者施怡妏／綜合報導

許多年輕人忙於工作賺錢，或是離鄉背井打拼，無法好好陪伴家人，有時連吃一頓飯的時間都沒有。財信傳媒董事長謝金河早上晨跑時，發現一熟悉背影，原來是戴德梁行董事總經理顏炳立跟爸爸媽媽一起跑步運動，兩老手勾著手，還有兒子在旁陪伴。看到這一幕，讓他感嘆，「這是人生最幸福的畫面。」

謝金河在個人臉書上PO文，一大早出外跑步時，遇到顏炳立，身旁還有顏爸爸和顏媽媽，兩位長輩雖然都是坐八望九的高壽，但身體依然十分健康，「顏爸爸兩腿稍無力，但顏媽媽每天扶著他在大樓下的騎樓走路」；顏媽媽共有6個小孩，但只有顏炳立跟他們同住，孝順的顏炳立只要有空，就會陪著兩老起走路散步，享受天倫之樂。

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▲顏媽媽耐心地扶著顏爸爸走路。（圖／翻攝自Facebook／謝金河）

謝金河想起某一次跟顏炳立參加一個飯局後一起回家，過了晚上九點半，顏炳立的手機響不停，原來是顏爸爸打電話來，關心兒子「回家了沒？」即便顏炳立在職場已經是風雲人物，但在爸媽心中，仍然是長不大的孩子，「我從他們身旁經過，心中乍然感覺，這是人生最幸福的畫面，趕緊要他們停下腳步，讓我拍一下照片。」

謝金河也笑稱，「現代老萊子：野生版的顏炳立！」看到這溫馨的畫面，網友們也受到感動，「人生在世，身體健康最重要。能活得夠長，而且身體健康、心理快樂。是人生最圓滿的福氣」、「好人好事要表揚 ，社會溫暖 ，前進力量 」、「好溫馨啊」、「這是最美的風景」。