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年輕醫嘆油錢破千好貴！　媽搬出「手搖杯珍珠」反嗆...網拍手：突破盲點

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▲▼手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲台灣有多間手搖飲料店，人手一杯的情況早已見怪不怪。（圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

炎炎夏日來一杯清涼的手搖飲，是許多民眾消暑的方式。一名網友跟媽媽抱怨油錢好貴，但卻被媽媽反嗆，「飲料那麼貴都喝得下去，你跟我靠北油很貴？油一公升還不如加珍珠的錢欸！」許多網友看完後大喊，「媽媽突破盲腸！」

原PO在「Dcard」發文，自己是一名菜鳥醫生，為了要省錢，住在家裡當米蟲，日前到加油站加油，發現油錢很貴，「前兩天發現油箱快見底了，加滿之後大概也是一千多塊，然後就開始跟我媽抱怨油錢好貴」。沒想到媽媽竟然反問他「我問你，你油一公升多少？」接著又詢問，「一杯星巴克多少？」原PO回覆，「大概都有百多吧」。

請繼續往下閱讀...

▲▼通化街,店面,手搖杯,飲料店 。（圖／記者林裕豐攝）

▲許多民眾習慣每天喝一杯手搖飲 。（圖／記者林裕豐攝）

媽媽接著說，「這些飲料大杯有一公升嗎？這些飲料你都喝得下去了，你跟我靠北油很貴？油一公升還不如加珍珠的錢欸」。原PO聽完媽媽的話後大嘆，「可是，值班就是需要手搖杯抵抗厭世感啊！」但想到媽媽說的話後，就覺得「還是算了」。

網友們看完後，紛紛留言表示，「想想前陣子95一公升比一瓶水便宜，都想買來喝了」、「喝！當然要喝！總不能喝汽油啊對吧、「喝飲料是喝一份快樂」」、「如果油錢1次加1千多，可以撐1個月呢？飲料1次60元，1個月30天X60元=1800元呢？重要是看原po，1個月油錢跟飲料的次數」。

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