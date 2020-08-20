增持意願砍半！　國泰金：近4成民眾估今年人民幣在±1%內波動

▲根據調查指出，近4成民眾預期人民幣未來一年在正負1%內波動，且願意增持者幾乎砍半。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

後疫情時代，全球經濟前景尚未明朗化，影響投資人外幣布局。根據國泰金今（20）日調查指出，近4成民眾預期人民幣未來一年在正負1%內波動，同時願意增持人民幣的民眾較去年2月調查時的的16%，幾乎「砍半」。

根據中央銀行公布6月國銀人民幣存款統計，餘額降至人民幣2,411億元，一舉創下6年半新低。

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與2019年2月的調查相比較，國泰金今天發布國民經濟信心調查，發現74.2%的民眾未來一年將維持現有人民幣存款的比例不變，未來將增持人民幣存款的民眾從16%減少至8.8%，減持的民眾比例則從11.7%增加至17%，顯示近2年民眾對於持有人民幣意願持續下滑。

調查顯示，有39.8%的民眾預期未來一年人民幣在正負1%內波動，另有13.8%的民眾則認為會貶值超過2%，僅6.2%的民眾認為會升值超過2%。整體來看，民眾認為未來一年人民幣走勢偏向貶值。

調查也指出，79.1%的民眾目前無人民幣存款，較1年半前增加2.4個百分點，而人民幣存款佔全部存款10%以下的民眾比例從19.6%降至17.9%，人民幣存款佔全部存款10%以上的民眾則從3.7%減至3.0%。