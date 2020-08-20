卜蜂即食雞胸肉超商狂賣　加速開發新品「營運下半年將優於上半年」

▲台灣卜蜂董事長鄭武樾表示，從第三季至明年春節前皆為旺季，卜蜂將在逆境中求生存。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

飼料及肉品大廠卜蜂今年上半年每股大賺2.61元，董事長鄭武樾表示，公司獲利大多來自本業，加上今年新冠肺炎疫情帶動冷凍食品商機，卜蜂的即食雞胸肉於超商及電商通路表現均佳，團隊也加速開發新品搶市，可望挹注公司營運表現下半年優於上半年。

依據財報，卜蜂去年EPS達5.46元創公司上市以來新高，扣除約1.3元來自業外處分不動產的一次性挹注後，本業約達4.16元；今年第二季單季EPS 1.74元亦創下單季歷史次高、並為本業獲利最佳表現，推升上半年累計EPS達2.61元、優於去年同期的2.36元。

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近年來健身風氣盛行，肉品大廠卜蜂、大成開發即食雞胸肉產品，也獲得四大超商引進，因其低脂、高蛋白質、可直接冷食、具飽足感的特色，大受女性、健身族、減重族青睞；像是卜蜂舒食沙拉胸在萊爾富通路，也曾創下單月熱銷超過10萬份的佳績。

鄭武樾表示， 近年日本風行健康無負擔的肉類產品開發，泰國總部因應此趨勢，開發全系列的即食雞胸肉產品行銷日本，台灣卜蜂於2018年引進此項技術及相關設備，在超商等各大通路掀起銷售熱潮，今年以來因疫情帶動宅經濟商機，卜蜂自家電商平台銷售逐月成長。

展望後市，鄭武樾表示，從第三季至明年春節前皆為傳統旺季，包括有中元節和中秋節以及農曆春節等季節性需求，定調今年卜蜂的營運基調為「在逆境中求生存」，而雲林飼料新廠預計今年底投產，可望挹注下半年營運表現優於上半年。

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