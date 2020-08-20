在線等！網質疑「PTT土豪哥」有錢全是造假　本尊搬500萬對賭：銀行直播見

▲被網友質疑身家造假，土豪哥先在桌上堆滿錢，同時寫下PTT帳號合影。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

時常在PTT上炫富、自稱林家後人的收租土豪哥「金庸」，近來熱衷分享投資股票賺錢經驗，卻也引來部分網友質疑操作的真實性，甚至有人懷疑「家財萬貫」的人設可能全是假。為回應流言，金庸嗆拿50萬元對賭，今（20）日中午前都願意到銀行開直播、曬存摺釋疑，若造假願意賠10倍、500萬元。

網路名人金庸（gn01765288）昨（19）日上午在臉書社團和PTT股票板（Stock）分享生技股合一（4743）技術操作心得和成果，宣稱目前的未實現損益是34.70%。

請繼續往下閱讀...

該文引起軒然大波，不少網友質疑這套操作法不可行，合一風險又極高，根本不適合一般投資人。網友kyon1989發文，開嗆金庸之前股價跌了就神隱，漲了才出來炫耀有賺錢，他甚至懷疑電腦對帳單是用程式修改，本人也不是什麼收租大戶，「你這種網路裝有錢的人，敢拿存摺在用原紙筆寫上你帳號嗎？」

▲網友kyon1989曬存簿要金庸拿出真是有錢人的證據。（圖／翻攝PTT）

「要賭就來賭！」「3萬就想看我的底牌，是看不起人嗎？」金庸隨後回應，20日中午12點前人都在線上等，只要肯拿出50萬元當賭資，他就會在銀行現身，要挑台北或桃園的分行都行，存摺和對帳單全公開，並在臉書上開直播驗真假，「輸的人請再直播道歉，我輸1賠10，500萬就是你的！」

2人的賭局目前看上去不太樂觀，kyon1989原設定明（21）日才見面，還要邀請知名網紅、八卦板主四叉貓出席當第三方證人，「我要跟這人對決，在（再）請律師見證簽署約戰合約，台北林家？放屁！我問過根本沒人認識金庸！」不過金庸不願拖時間，要今日搞定一切紛擾，截至發稿時間kyon1989未再回應，《ETtoday新聞雲》將持續追蹤。