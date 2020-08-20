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全球疫情蔓延＋中美關係緊張　36%民眾預期台股未來半年走跌

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▲▼7/29台北股市大盤。（圖／記者湯興漢攝）

▲調查指出，股市樂觀情緒連2個月下滑，有36.1%的民眾預期台股未來半年會下跌。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金控（2882）今（20）日發布8月國民經濟信心調查結果，在新冠肺炎（COVlD-19）疫情加速蔓延、中美緊張關係升溫，景氣展望指數連2月下滑至1.9，同時對股市樂觀情緒也連2個月下滑至-2.5%，因此有36.1%的民眾預期台股未來半年會下跌。

國泰金公布最新國民經濟信心調查指出，國發會的6月景氣對策信號維持黃藍燈，領先指標微幅上揚，景氣緩步復甦，但全球疫情加速蔓延，且中美關係緊張情勢增溫，8月的景氣展望指數下滑至1.9，也是連2個月走下坡。

請繼續往下閱讀...

至於民眾薪資上漲預期指數則走高至-6，呈現連續4個月上揚。在對景氣與薪資展望不同步的情況下，民眾的大額消費意願指數下降至1.1，顯示近期台灣防疫措施，再度緊縮影響民眾大額消費行為。

主計總處估計2020年經濟成長率為1.67%，通貨膨脹率-0.32%，8月調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值維持在1.4%，高達85%的民眾認為經濟成長率會達到1%以上，代表多數民眾認為今年經濟成長有望「保1」。

另在通膨方面，民眾平均通膨預期值維持在0.41%，且有92%的民眾認為今年通貨膨脹率會低於1%，顯示在疫情影響下，民眾認為通膨緩和。

調查也指出，民眾股市樂觀指數下滑至-2.5，連續2個月下滑，主要是全球疫情加速擴張，加上中美緊張情勢升溫，台股隨主要國家股市行情高檔震盪，風險偏好指數則上升至-4.7，走揚幅度較為趨緩。

其中，有36.1%的民眾預期台股未來半年會下跌；另有22.2%的民眾減少將現金或定存轉進台股投資，但也有50.9%的人因前景尚未明朗化，不改變把錢轉而投資台股的意願。

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