金正恩主持全中會！坦承「天災突襲」重挫北韓經濟　宣布明年發表5年計畫

▲金正恩19日主持勞動黨第7屆第6次全中會。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（19）日於平壤市勞動黨中央委員會總部召開、主持第7屆第6次全體會議，檢討今年差強人意的經濟成果，坦承今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情、洪災等無法預期的天災影響，導致無法達成目標、改善人民生活；並宣布將於明年1月召開朝鮮勞動黨第8次代表大會，提出新的5年國家經濟發展計畫。

根據機關報《勞動新聞》今（20）日報導，金正恩19日上午9時30分主持勞動黨第7屆中央委員會第6次全體會議，勞動黨中央委員會委員、候補委員、勞動黨中央檢查委員會委員皆有出席。

▲會議上坦承今年天災不斷，經濟成果未達標。（圖／路透社）

報導指出，明年1月在勞動黨第8次代表大會上，將會提出下一波的5年國家經濟發展計畫。其實金正恩在2016年5月6日的朝鮮勞動黨第7次代表大會上，就提出了5年國家經濟發展計畫，揭示往後金正恩掌權5年間的經濟政策與方向，而今年剛好是經濟計畫的最後一年，因此須在此次全體會議上檢討、報告各政府部門的實績有無達到目標。

此次北韓勞動黨全體會議的報告書指出這段期間拼經濟的策略無法奏效，「今年國內外情勢持續嚴苛，不少無法預期的挑戰接踵而來，導致無法改善經濟情況、且未達國家所預設的經濟目標，使人民的生活無法獲得顯著改善。」

而金正恩在去年底便提出「正面突破戰」，然而今年初新冠肺炎開始在全球爆發，加上暑期洪災影響，不得不改變計畫。金正恩指示，在今年10月10日朝鮮勞動黨創黨75周年以前，除了正面突破戰告一段落，國內洪災重建工作須得在此前完成。

▲北韓今年內憂外患不斷、充滿挑戰（圖／路透社）

此外，本次全體會議中也預告明年1月的勞動黨代表大會上將展開中央委員會與中央檢查委員會之事業整合、修訂黨規、實施勞動黨中央指導機關選舉；並決定日後將定期召開勞動黨代表大會，整編可執行會議上所決定事項之組織。金正恩表示，「代表大會作為勞動黨最高指導機關，應定期召開，以確立引領時帶與革命發展的路線與戰略，並且整備、加強能帶領執行決策的勞動黨內指導機關。」

《勞動新聞》報導，全體會議結束後，國務委員會第1副委員長崔龍海、國務委員會副委員長朴奉珠、中央軍事委員會副委員長李炳哲，以及新任內閣總理金德訓於該日晚間前往錦繡山太陽宮參拜金日成、金正日。

▲金正恩指示，平壤綜合醫院之建設、災區重建工作須得在10月10前完成。（圖／路透社）

南韓《韓聯社》分析，勞動黨代表大會原本在金日成時代定期召開，然而進入金正日時代後卻變得有名無實、幾乎停辦，直到金正恩掌權後，於2016年5月才召開第7次代表大會，距上一次的代表大會已隔36年。

《韓聯社》指出，由於明年1月美國早已完成總統大選，因此不排除在第8次代表大會上發佈對美國、南韓的新一波外交政策與戰略。

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