　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本兩大在野黨決定合併「組新黨」！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國民民主黨解散。（圖／取自國民民主黨）

▲國民民主黨宣布解散。（圖／取自國民民主黨）

文／中央社記者楊明珠東京19日專電

日本在野黨國民民主黨今天召開參眾兩院議員大會決定解散政黨，將與立憲民主黨合併，另組新黨。62名國民民主黨籍議員中有多數將參加併黨後的新黨。

日本放送協會（NHK）報導，國民民主黨的兩院議員大會60多人今天傍晚在東京一家飯店舉行，黨魁玉木雄一郎提議解散政黨。

玉木說：「希望創造更大的團結，改變日本的政治，所以舉行這場討論會。有關與立憲民主黨合併的討論，今天希望得出結論。國民民主黨就此劃上休止符，盼能進行一場重新出發、具前瞻性的討論。」

大會上，執行部報告有關國民民主黨及立憲民主黨兩黨幹事長（秘書長）等彙整的合併後新黨黨綱案等討論的經過，並針對兩黨是否合併進行討論。

討論結束後，以舉手方式進行表決，結果出席的59人當中57人贊成兩黨合併組成新黨。

會議途中，之前已表達不願參加合併後新黨的前外務大臣前原誠司等幾名國會議員離席。

日本經濟新聞報導，國民民主黨的62名參、眾議員當中，過半數的國會議員有意加入併黨後成立的新黨。

玉木日前已表示，他不會參加合併後的新黨，今天傍晚在會議結束後記者會上說：「我不參加新成立的政黨，不參與兩黨合併。」

立憲民主黨希望9月上旬能成立併黨後的新黨，但目前參加新黨的國會議員人數尚難估計。明天以後將詢問其他國會議員的意向。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
台股急殺！盤中大跌逾600點　台積電重挫逾5%
快訊／桃園男37刀砍母頭顱12樓丟下　二審大逆轉判無罪
24歲妹獻第1次爆血裂開！富二代男友送她急診…醫一看真相超綠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩主持全中會！坦承「天災突襲」重挫北韓經濟　宣布明年發表5年計畫

歐巴馬批「把白宮當真人秀」　川普反擊：就是你無能我才會在這裡

柯林頓「極樂」慈善之旅…嫩妹下機幫按摩　爽喊：可以用力點嗎？

12歲女童病逝！家人含淚替她沐浴　驚見「遺體醒來眨眼」

日本兩大在野黨決定合併「組新黨」！

川普讚黎智英是「英勇的人」！取消香港優惠　稱因自由「已遭剝奪」

如何區分鼻塞、新冠肺炎「喪失嗅覺」　2種味道幫助分辨

川普讚「勇敢的人」送上最好祝福！　黎智英今再上法院「最高關2年」

美股收黑！道瓊下滑85點那股跌0.57%　Fed：反彈已放緩

陸大使迎賓踩「人肉紅毯」　吉里巴斯前總統幕僚：台灣從不曾這樣！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

慈濟醫院「林北江醫生」意外爆紅！名字奇特成焦點...粉絲跪求合照

金正恩主持全中會！坦承「天災突襲」重挫北韓經濟　宣布明年發表5年計畫

歐巴馬批「把白宮當真人秀」　川普反擊：就是你無能我才會在這裡

柯林頓「極樂」慈善之旅…嫩妹下機幫按摩　爽喊：可以用力點嗎？

12歲女童病逝！家人含淚替她沐浴　驚見「遺體醒來眨眼」

日本兩大在野黨決定合併「組新黨」！

川普讚黎智英是「英勇的人」！取消香港優惠　稱因自由「已遭剝奪」

如何區分鼻塞、新冠肺炎「喪失嗅覺」　2種味道幫助分辨

川普讚「勇敢的人」送上最好祝福！　黎智英今再上法院「最高關2年」

美股收黑！道瓊下滑85點那股跌0.57%　Fed：反彈已放緩

陸大使迎賓踩「人肉紅毯」　吉里巴斯前總統幕僚：台灣從不曾這樣！

不找零錢還3刀捅死街友　萬華「香腸伯」判刑20年定讞

疑行進間與妻爆口角！溪湖轎車「恐怖自撞瞬間」曝　車身騰空濺火花釀1死

台北百億大亨爽3人行！愉悅發射讓小三懷孕　正宮設局隱忍N年逆襲…他淪悽慘下場傻了

解放軍「點名美國」一條條等算帳！　陸軍事專家：小衝突「會演變大規模戰爭」

福斯Arteon、Volvo S90現身撞測合格名單　導入台灣時程明朗化

怕清算引發拋售潮！元大原油正2「開盤暴跌27%」　股價一度到1元

假借批葉彥伯反酸陳時中　李艷秋：讓我們睜大眼看衛福部如何公正辦案

520煙火、遊樂園、光雕全在這一帶！情人節約會一日遊提案

人妻偷尪10借據...找竹聯大哥「喬一下」　印「欠債專刊」狂貼被害人家門！

台股急殺！盤中大跌逾6百點　台積電險失守4百元大關

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

國際熱門新聞

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

「踩30孩童」當人體地毯！陸大使行徑惹議

美國正式中止引渡等3項與香港協議

她手術失敗轉送停屍間　睡一晚竟復活

「死亡樂園」開幕7年奪6命

陸大使踩「人肉紅毯」　吉里巴斯前總統幕僚：台灣從不曾這樣！

電影院前排驚見「男女深情交疊」

安倍盛傳24日辭職　暫定麻生接任首相

全美第一家市值破2兆！蘋果公司股價翻倍

中國軍力增　美日防相擬在關島研商

西班牙1日新增3715起確診！破解封後紀錄

他視訊會議中「與妹子壞壞」全程直播

泰示威者觸犯禁忌　法院發拘捕令

全家福見長髮女鬼站門邊！　嚇到搬家　

更多熱門

相關新聞

美6架轟炸機飛臨韓半島軍演

美6架轟炸機飛臨韓半島軍演

韓美聯合軍演昨日（18日）已經正式開始，預計將持續到28日結束。據《韓聯社》報導，美國太平洋空軍司令部傳出消息，4架B-1B槍騎兵戰略轟炸機和2架B-2隱形轟炸機17日從美國本土和關島起飛，在對馬海峽上空飛行，透過這樣的舉動向中國和北韓釋出警告。

韓統一部長見美駐韓大使！提改編「韓美工作小組」

韓統一部長見美駐韓大使！提改編「韓美工作小組」

滾燙熱水狠澆女友15歲子　變態男4年後終被逮

滾燙熱水狠澆女友15歲子　變態男4年後終被逮

館田一博：日本已陷入第二波疫情

館田一博：日本已陷入第二波疫情

病毒攻陷首爾市府！公務員早退篩檢才知染新冠

病毒攻陷首爾市府！公務員早退篩檢才知染新冠

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

12星座這些舉動就是討厭你

王瞳曬「帶艾成見前男友」合照！

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

「陶朱隱園」查嘸實價登錄！專家揭真相

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

更多

最夯影音

更多
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面