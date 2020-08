素食女逛超市！驚見「陽具狀素香腸」崩潰：回不去了...

▲素食女子被眼前景象驚呆。(圖/翻攝自Naz Riahi推特)

實習記者任珈萱/綜合報導

美國一名素食女子日前到超市採買食材時,看到冷凍櫃上的「義式素食香腸」意外引起她的注意,因為乍看之下,這素香腸長得極像「男性下體」,不僅變形還相當巨大,讓她當場哭笑不得,於是拍下照分享到社群平台,並附文笑稱「我會永遠忘不了今天看到的這一幕,回不去了。」

美國紐約作家娜茲(Naz Riahi),日前到超市想採買些素食食材,當她經過素肉區時,卻意外發現冷凍櫃貨架上的「義式素食香腸」吸引她的注意。由於商品是垂直放置,使得素香腸肉都擠在底部,乍看之下像極「男性下體」,一盒還塞了3大根,讓她當場哭笑不得。娜茲推測,很有可能是因為該食材放在「開放式冷凍櫃」,所以溫度偏高後,香腸才變形。

娜茲後來是否有購買並不得而知,但她表示,可能以後會考慮購賣別品牌的素食香腸。她拍下照發到推特,並附文寫道「我會永遠忘不了今天看到的這一幕,回不去了。」沒想到瞬間獲得回響,短短4天就有14萬個讚,網友紛紛留言「我明天去買」、「我允許這個東西進入我的視線內」、「所以他的名字才叫超越香腸啊」、「這香腸看到妳好像不是很開心」、「這很常見阿」。

I will never be able to unsee what I saw at @Wegmans today. No more @BeyondMeat @ImpossibleFoods take note. #growernotashower pic.twitter.com/Z2SvBf20KC