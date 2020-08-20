素食女逛超市！驚見「陽具狀素香腸」崩潰：回不去了...

▲素食女子被眼前景象驚呆。（圖／翻攝自Naz Riahi推特）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國一名素食女子日前到超市採買食材時，看到冷凍櫃上的「義式素食香腸」意外引起她的注意，因為乍看之下，這素香腸長得極像「男性下體」，不僅變形還相當巨大，讓她當場哭笑不得，於是拍下照分享到社群平台，並附文笑稱「我會永遠忘不了今天看到的這一幕，回不去了。」

美國紐約作家娜茲（Naz Riahi），日前到超市想採買些素食食材，當她經過素肉區時，卻意外發現冷凍櫃貨架上的「義式素食香腸」吸引她的注意。由於商品是垂直放置，使得素香腸肉都擠在底部，乍看之下像極「男性下體」，一盒還塞了3大根，讓她當場哭笑不得。娜茲推測，很有可能是因為該食材放在「開放式冷凍櫃」，所以溫度偏高後，香腸才變形。

娜茲後來是否有購買並不得而知，但她表示，可能以後會考慮購賣別品牌的素食香腸。她拍下照發到推特，並附文寫道「我會永遠忘不了今天看到的這一幕，回不去了。」沒想到瞬間獲得回響，短短4天就有14萬個讚，網友紛紛留言「我明天去買」、「我允許這個東西進入我的視線內」、「所以他的名字才叫超越香腸啊」、「這香腸看到妳好像不是很開心」、「這很常見阿」。