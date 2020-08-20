科學家發現「只吃空氣」的細菌！能分離氫氣、二氧化碳成能量

▲琳達·法拉利和安潔莉‧芮在南極採集樣本。（圖／翻攝自新南威爾斯大學，下同）

實習記者任珈萱／綜合報導

澳洲新南威爾斯大學（UNSW）的研究人員，2017年在南極發現一種「吃空氣的細菌」，不過最新研究發現，這些細菌會把空氣裡的氫氣、二氧化碳及一氧化碳分離出來，轉化為能量，因此這種細菌可能不僅限於南極，還可以在其他寒冷、乾燥的地方生存。

綜合外媒報導，我們常說「連吸空氣都會胖」，沒想到真的有只吃空氣長大的生物存在，且是一種微小的細菌，這樣的能力即使在細菌界也是非比尋常，因為所有生物都需要獲取養料。

新南威爾斯大學的研究人員在南極發現了一種細菌，透過空氣本身獲取能量，低營養的土壤中無法獲得充足的養份，所以牠們把氫氣、二氧化碳及一氧化碳分離出來，這種現像被稱為「大氣化學合成 」。

研究人員還發現這種細菌不只存在南極，在北極和青藏高原類似環境中，都有發現此種細菌。研究小組從這三個地區一共14個地點採集122個土壤樣品，並從中提取DNA並進行測序，發現這些樣品都存在都存在2個目地基因。

▲研究小組首次在南極東部發現吃空氣的細菌。

研究小組表示，「這項研究不僅涉及細菌，還具有更廣泛的意義，可能會影響我們對地球碳預算的理解，甚至可能暗示外星生命可以在我們認為不可能的惡劣環境中生存。」

主要研究者安潔莉‧芮（Angelique Ray）表示，「通過觀察土壤的環境參數，我們才知道存在低碳，低水分和其他因素，因此，我們將碳固定過程的靶基因與找出不同位點的關聯性，發現營養較乾燥、寒冷會有這種細菌」。

研究者琳達·法拉利（Belinda Ferrari）也表示，「我們主要的目的是在實驗室中分離出一種新型細菌，以獲得純淨培養物，但這很困難，因為細菌習慣於乾燥、寒冷的地方生長。」