未通知日本　染疫航母「羅斯福號」曾計劃將三千船員移送沖繩

▲美國航母羅斯福號爆出先前曾計劃將船上船員移至日本沖繩。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

美軍核子動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）先前爆發一千多名船員在船上集體感染新冠肺炎的事件，疫情一路蔓延至3月底，日前就有日媒爆料，美國海軍曾計劃將船上的三千多名船員移送至日本沖繩縣及神奈川縣美軍基地，當中也包括了所有陽性患者。

根據《共同社》報導，這批感染者最後是在美屬關島下船，不過在那之前，美軍曾討論將船員從航母空運至沖繩的計劃，因為沖繩縣普天間機場及陸戰隊基地估計有3000個房間、神奈川縣厚木基地也可以確保有400至600個房間。在那時，關島還未能確保有足夠的房間提供官兵隔離。

不過，最後考慮到沖繩9個小時的飛行途中感染風險可能擴大，以及與日本政府關係可能「變得複雜」而作罷。

羅斯福號是在離開越南中部峴港、在西太平洋航行途中的3月24日時，發現第一個確診的案例。當時擁有指揮權的第7艦隊司令部便開始研究船員的隔離場所，並與陸戰隊第3遠征軍協商「沖繩方案」。而第9航艦打擊群司令則建議採用「關島方案」，但當時關島發佈了緊急事態宣言，擔心當地政府反對，因此駁回了打擊群司令的建議。

最終，關島總督在4月1日表明願意接納羅斯福號船員，才結束這場風波。不過報告指出，整起事件都未提及美日政府之間是否曾進行事先協商，也不清楚是否有通知當地政府。日本外務省相關人士則稱「事件屬於計劃階段，未接到問詢」。