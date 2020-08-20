　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小學老師營火旁睡覺…一陣強風吹垮椅子　她睡夢中「整臉」摔進火堆裡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張方瑀／編譯

澳洲一名小學老師海莉（Halie Tennant）在5月時和一群朋友去露營，當時她坐在營火旁的躺椅上打嗑睡，而她的朋友則在帳篷內，突然朋友們聽到一陣低語聲，走出帳篷竟然看到海莉「臉朝下」倒在火堆裡，他們嚇得立刻將海莉送醫，仍造成嚴重燒傷，至今還在復健當中。

現年28歲的海莉是澳洲維多利亞州的小學老師，5月30日時她和一群朋友出門露營，當天晚上她在營火旁的椅子上睡著了，而她的朋友們則在帳篷內。結果她的朋友們突然被一陣低語聲吵醒，走出帳篷外一看，居然看到海莉「臉朝下」倒在火堆裡。

海莉說，她完全不記得當晚為何會發生這件事，甚至連疼痛都不記得。朋友們急著在海莉身上澆冷水，並立刻叫來直升機將她送往墨爾本阿爾弗雷德醫院（Alfred Hospital），而海莉也在加護病房，足足昏迷8天才醒來，而後送到燒燙傷病房。

事後朋友們推測，當時應該強風將摺疊椅吹倒，海莉則是直接在睡夢中摔進火堆裡。

根據《7NEWS》報導，海莉在兩個半月內動了6次手術，才獲准出院。海莉說，她出院時遇到的第一個路人就對她說．「你好像殭屍。」幸好海莉的丈夫與家人都非常支持她，總會陪著她一起出門、玩樂，希望海莉能盡快恢復原本的生活。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
帶未成年女模喝酒開房！　山下智久首發聲
中職／吳德威辭去味全龍領隊　原因曝光
請出小英總統「降靈」信徒膜拜！他自稱「聖皇新天公」...超謎
快訊／剁母頭無罪開釋再逆轉！　孽子先關55天
快訊／「巴威」颱風最快周六生成　未來路徑出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普是否會接受敗選結果？白宮新聞秘書：視情況而定

小學老師營火旁睡覺…一陣強風吹垮椅子　她睡夢中「整臉」摔進火堆裡

日媒：森喜朗弔唁李登輝　轉交安倍親筆信給家屬

憂國安法毀香港自治！英國表「高度關切」　駐華大使：應在共識上討論分歧

美國情報圈：中國地方官「早知新冠疫情」卻欺瞞北京！

傳固特異禁員工當川粉　川普暴怒嗆「我要換輪胎！」

美首位「第二先生」將誕生！他自爆對妻第一印象「天啊好辣」　甘當綠葉力挺

口罩失靈？　瑞典專家：無法抑制新冠疫情傳播！

黃寶慧獨家專訪／英國上議院前議長德蘇莎：我們是台灣好朋友! 盼台英速簽自貿協定

快訊／北韓金與正受託「統治國政」！南韓國情院：金正恩壓力頗大

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

囂張小法鬥連續奶音狂嗆把拔！父同款「憤怒跳」教訓：哩賣岔

川普是否會接受敗選結果？白宮新聞秘書：視情況而定

小學老師營火旁睡覺…一陣強風吹垮椅子　她睡夢中「整臉」摔進火堆裡

日媒：森喜朗弔唁李登輝　轉交安倍親筆信給家屬

憂國安法毀香港自治！英國表「高度關切」　駐華大使：應在共識上討論分歧

美國情報圈：中國地方官「早知新冠疫情」卻欺瞞北京！

傳固特異禁員工當川粉　川普暴怒嗆「我要換輪胎！」

美首位「第二先生」將誕生！他自爆對妻第一印象「天啊好辣」　甘當綠葉力挺

口罩失靈？　瑞典專家：無法抑制新冠疫情傳播！

黃寶慧獨家專訪／英國上議院前議長德蘇莎：我們是台灣好朋友! 盼台英速簽自貿協定

快訊／北韓金與正受託「統治國政」！南韓國情院：金正恩壓力頗大

偶像打歌必去！SBS發現確診者「整棟大樓即刻封鎖」　音樂節目《The Show》停播

孽子無罪先關55天關鍵曝！2姊求情判生留後　代繳5.5萬罰金「已讀不回」

基隆市蝙蝠檢出台灣蝙蝠麗沙病毒　防檢局籲民眾勿接觸野生動物

中職／泰迪明天赴台中會合　統一獅計畫下周登板

山下智久向粉絲道歉：請等我！　「對不起讓你們的笑臉蒙上陰影」

「OK！Google」更強大！可聲控傳截圖或網址　這兩款新機搶先上陣

運油船、砂石船相撞　上海長江口外海陷火海　17人僅3人獲救

37刀狠砍母頭「判無罪」！審判長曾讓草山分屍狂逃死　資深藝人涉偽造本票免關

林書豪拿中華民國護照！　呱吉揭「一魚雙吃」內幕：常出差的就懂

翻版C300！賓士姐「油錢甩地」露跩臉...他彎腰撿錢惹心疼　神祕4秒藏真相

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

國際熱門新聞

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

即／北韓金與正受託「統治國政」！

素食女逛超市！驚見「陽具狀素香腸」

12歲女童逝　遺體沐浴突醒來眨眼

「踩30孩童」當人體地毯！陸大使行徑惹議

她手術失敗轉送停屍間　睡一晚竟復活

美擬放出7.5億隻「基改蚊子」抑制繁殖！

美國正式中止引渡等3項與香港協議

電影院前排驚見「男女深情交疊」

「死亡樂園」開幕7年奪6命

安倍盛傳24日辭職　暫定麻生接任首相

陸大使踩「人肉紅毯」　吉里巴斯前總統幕僚：台灣從不曾這樣！

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

大畢謊報高畢！他當24年公務員後被革職

更多熱門

相關新聞

澳洲取得新冠疫苗　試驗若過國民可免費注射

澳洲取得新冠疫苗　試驗若過國民可免費注射

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）帶來好消息，他們已獲得一個「未來可期」的新冠肺炎疫苗，只要疫苗證明能安全使用，就能緩解澳洲目前疫情沸騰的困境。

厚疊油彩勾勒碧海白浪的渤潏動勢

厚疊油彩勾勒碧海白浪的渤潏動勢

馬自達BT-50魂動皮卡車10月開賣

馬自達BT-50魂動皮卡車10月開賣

澳軍事專家：F-16可助台穩定局勢

澳軍事專家：F-16可助台穩定局勢

玩水驚見男屍被撈起　他傻眼：泡了3小時

玩水驚見男屍被撈起　他傻眼：泡了3小時

關鍵字：

澳洲燒傷露營紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

恬娃熱戀15cm工程師猛男！羞認「只見4次面就一晚嗨3次」

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

即／西門町隨機殺人！男突「持菜刀揮砍」貨車司機

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

12星座這些舉動就是討厭你

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面