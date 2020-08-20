川普讚黎智英是「英勇的人」！取消香港優惠　稱因自由「已遭剝奪」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



文／中央社記者江今葉華盛頓19日專電

美國總統川普今天讚許香港壹傳媒集團創辦人黎智英是英勇的人。談到對香港的制裁，川普表示，收回給予香港的經濟激勵措施，是因為香港的自由顯然已遭剝奪。

香港警方10日上午拘捕黎智英等人，指他們涉嫌干犯「勾結外國或境外勢力危害國家安全及串謀欺詐」；警員其後帶同黎智英等人回到壹傳媒辦公大樓進行調查，又帶黎智英到西貢，搜查他的遊艇。黎智英於12日凌晨交保獲釋。

川普今天在白宮記者會上被問及此事時表示，他聽聞黎智英是了不起的紳士，無疑是位英勇的人，他對黎智英送上最誠摯祝福。雖然川普與黎智英不相識，但他為黎智英感到難過，認為黎智英是個好人，是個勇敢的人。

談及香港現況，川普表示，美國取消給予香港的所有巨額資金補貼，這些資金是香港的交易與商業得以成功的因素，但現在美國全數收回，這意味美國能有更多商業活動。

川普指出，美國給予香港龐大激勵與補貼以使香港得以因為自由而成功，但現在香港的自由顯然已遭剝奪，因此美國撤回給予香港的所有激勵措施，這些業務都將回到美國，包括紐約證交所與那斯達克（NASDAQ）。

在北京強推港區國安法時，川普曾於5月底作出指示，表示將採取措施取消給予香港的特殊待遇政策豁免，包括引渡條約與高科技出口管制。同時也將修改對香港的旅行建議，以反映中國國家安全機構日益增加的監視與懲罰風險，並將採取行動取消香港作為獨立於中國之外的獨立關稅與旅遊地區優惠待遇。

港區國安法6月30日生效後，川普也曾於7月中旬在白宮召開記者會公開簽署美國參眾兩院火速通過的「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），並簽署行政命令，終止香港優惠待遇。