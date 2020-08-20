　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐巴馬批「把白宮當真人秀」　川普反擊：就是你無能我才會在這裡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國前總統歐巴馬與現任總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統歐巴馬與現任總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國民主黨17日至20日舉辦全國代表大會，並於18日正式提名拜登與賀錦麗代表該黨參選2020年美國總統大選。而民主黨重要人物們將會在長達4天的全代會中輪番上陣，發表演說，前總統歐巴馬則會在19日上場。據悉，歐巴馬將會在談話中批評川普將白宮當作是「另一場真人秀」，引發川普強烈反擊。

英國BBC報導，根據事前公開的演講摘錄，歐巴馬將會在19日的演說中，指責川普對工作（指總統職責）沒有熱忱，並表示川普只把成為總統當作是一場真人秀，用來吸引更多的關注。歐巴馬會說道，當初川普當選總統只是因為人民充滿「不好的衝動」，然而結果就是美國在各地的聲譽受到損害，民主制度受到前所未有的威脅。

▲▼蜜雪兒在「線上全國代表大會」發表演說，所配戴的Vote項鍊帶來時尚炫風。（圖／路透）

▲蜜雪兒在「線上全國代表大會」發表演說，批評川普。（圖／路透）

在批評完川普後，歐巴馬將會開始稱讚民主黨總統候選人拜登，並稱他為自己的朋友與「兄弟」。事實上，歷任的美國總統在公開場合談到繼任者時都習慣保持沉默，以顯示尊重。但歐巴馬從4年前就開始對對手進行攻擊，並稱如果美國人將選票投給川普，那將是對他個人的人格污辱。此外，蜜雪兒也在全代會開幕日上痛批川普不適任，且不值得美國人民託付。

對於歐巴馬夫婦的連番砲火，川普19日在白宮前召開記者會進行反擊。川普細數了自己的各項政績，包含邊界城牆、安全保障、以阿和平協議等。川普說，「看看他有糟糕，他是一個多麼無能的總統。正是因為歐巴馬沒有盡到總統職責，今天的我才會站在這裡。」

另一方面，川普也在推特直指，對歐巴馬而言，拜登根本就不重要，不然他不會這麼晚才表態支持。此外，共和黨將於下週的全國代表大會上正式提名川普成為總統候選人，角逐連任。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
台股急殺！盤中大跌逾600點　台積電重挫逾5%
快訊／桃園男37刀砍母頭顱12樓丟下　二審大逆轉判無罪
24歲妹獻第1次爆血裂開！富二代男友送她急診…醫一看真相超綠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩主持全中會！坦承「天災突襲」重挫北韓經濟　宣布明年發表5年計畫

歐巴馬批「把白宮當真人秀」　川普反擊：就是你無能我才會在這裡

柯林頓「極樂」慈善之旅…嫩妹下機幫按摩　爽喊：可以用力點嗎？

12歲女童病逝！家人含淚替她沐浴　驚見「遺體醒來眨眼」

日本兩大在野黨決定合併「組新黨」！

川普讚黎智英是「英勇的人」！取消香港優惠　稱因自由「已遭剝奪」

如何區分鼻塞、新冠肺炎「喪失嗅覺」　2種味道幫助分辨

川普讚「勇敢的人」送上最好祝福！　黎智英今再上法院「最高關2年」

美股收黑！道瓊下滑85點那股跌0.57%　Fed：反彈已放緩

陸大使迎賓踩「人肉紅毯」　吉里巴斯前總統幕僚：台灣從不曾這樣！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

慈濟醫院「林北江醫生」意外爆紅！名字奇特成焦點...粉絲跪求合照

金正恩主持全中會！坦承「天災突襲」重挫北韓經濟　宣布明年發表5年計畫

歐巴馬批「把白宮當真人秀」　川普反擊：就是你無能我才會在這裡

柯林頓「極樂」慈善之旅…嫩妹下機幫按摩　爽喊：可以用力點嗎？

12歲女童病逝！家人含淚替她沐浴　驚見「遺體醒來眨眼」

日本兩大在野黨決定合併「組新黨」！

川普讚黎智英是「英勇的人」！取消香港優惠　稱因自由「已遭剝奪」

如何區分鼻塞、新冠肺炎「喪失嗅覺」　2種味道幫助分辨

川普讚「勇敢的人」送上最好祝福！　黎智英今再上法院「最高關2年」

美股收黑！道瓊下滑85點那股跌0.57%　Fed：反彈已放緩

陸大使迎賓踩「人肉紅毯」　吉里巴斯前總統幕僚：台灣從不曾這樣！

福斯Arteon、Volvo S90現身撞測合格名單　導入台灣時程明朗化

怕清算引發拋售潮！元大原油正2「開盤暴跌27%」　股價一度到1元

假借批葉彥伯反酸陳時中　李艷秋：讓我們睜大眼看衛福部如何公正辦案

520煙火、遊樂園、光雕全在這一帶！情人節約會一日遊提案

人妻偷尪10借據...找竹聯大哥「喬一下」　印「欠債專刊」狂貼被害人家門！

台股急殺！盤中大跌逾6百點　台積電險失守4百元大關

王毅：中國新冠疫苗研發完成後願「率先惠及非洲國家」

金正恩主持全中會！坦承「天災突襲」重挫北韓經濟　宣布明年發表5年計畫

八德路50年監理所要搬家　改建行政中心？專家：區域房價影響小

6人唱歌「服務生算人頭數到7」　男星怒質疑灌水…她表情逐漸母湯：你們在跟誰講話

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

國際熱門新聞

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

「踩30孩童」當人體地毯！陸大使行徑惹議

美國正式中止引渡等3項與香港協議

她手術失敗轉送停屍間　睡一晚竟復活

「死亡樂園」開幕7年奪6命

陸大使踩「人肉紅毯」　吉里巴斯前總統幕僚：台灣從不曾這樣！

電影院前排驚見「男女深情交疊」

安倍盛傳24日辭職　暫定麻生接任首相

全美第一家市值破2兆！蘋果公司股價翻倍

中國軍力增　美日防相擬在關島研商

西班牙1日新增3715起確診！破解封後紀錄

他視訊會議中「與妹子壞壞」全程直播

泰示威者觸犯禁忌　法院發拘捕令

全家福見長髮女鬼站門邊！　嚇到搬家　

更多熱門

相關新聞

嫩妹替柯林頓按摩　爽喊：用力點

嫩妹替柯林頓按摩　爽喊：用力點

美國前總統柯林頓曾被踢爆，與美國淫富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）過從甚密，更曾多次接受他的性招待。外媒19日更公布最新照片，原來是柯林頓在18年前搭乘艾普斯坦的專機前往非洲，下機後直接有嫩妹替他按摩，一臉陶醉的柯林頓還要嫩妹「再用力一點」。

川普讚黎智英「英勇」：香港自由「已遭剝奪」

川普讚黎智英「英勇」：香港自由「已遭剝奪」

美國正式中止引渡等3項與香港協議

美國正式中止引渡等3項與香港協議

美助台升級E-2D先進鷹眼　李正皓：看得到殲-20

美助台升級E-2D先進鷹眼　李正皓：看得到殲-20

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普民主黨拜登美國大選小知識北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

12星座這些舉動就是討厭你

王瞳曬「帶艾成見前男友」合照！

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

「陶朱隱園」查嘸實價登錄！專家揭真相

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

更多

最夯影音

更多
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面