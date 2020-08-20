封面是小英！森喜朗國會報告訪台行程　提到贈蔡英文漫畫週刊

▲森喜朗率團來台弔唁。（圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／編譯

日本前首相森喜朗9日下午率領跨黨派國會議員團「日華議員懇談會」搭乘專機來到台灣，向前總統李登輝致悼，同日也與總統蔡英文會面。森喜朗19日率領議員團在國會召開台灣訪問行程的報告會，首相安倍晉三的弟弟岸信夫會後透露，森喜朗提到，自己在與蔡英文的會談時，致贈封面印有漫畫風小英的日本知名漫畫雙週刊「Big Comic（ビッグコミック）」。

高齡83歲的日本前首相森喜朗雖然正在接受洗腎治療，無法離開東京超過兩天，但仍欣然接受代表日本向李登輝致意的提議，抱病來台感動各界。根據《共同社》報導，森喜朗19日在國會中進行訪台行程的報告時，提到自已將印有小英總統漫畫風封面的Big Comic致贈於蔡英文。

▲蔡英文登上日本漫畫雙週刊。（圖／翻攝自博客來官網）



事實上，森喜朗來台時就曾表示，自己8日從靜岡縣回到東京，下了新幹線後，看到店裡面的雜誌封面竟然是蔡英文，便買了這本雜誌，這是他這輩子第一次買漫畫雜誌，更笑稱是產地直送，送給蔡英文紀念。

日本知名漫畫雙週刊Big Comic（ビッグコミック）出版的最新一期雙週刊，台灣博客來網路書店已經開放購買。從最新曝光的封面圖可以看到，該期雙週刊的封面是漫畫風的蔡英文，而封面上不但寫上大大的「台灣」兩字，一旁更寫上「我們的鄰居」，充分展現台日友好情懷，隨即吸引大批小英粉搶購。