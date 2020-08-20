聯電開盤下跌近3%　台股指數早盤暫報12741點

▲台股早盤下跌。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美國股市周三（19日）上沖下洗，標普500指數一度突破盤中新高，但美國聯邦準備理事會（Fed）發布會議紀要，令投資人擔憂經濟復甦的不確定性，終場全面收跌。台股指數昨日失守5、10日線，今日以12764點開出；早盤下跌37點，指數暫報12741點。

蘋果市值週三盤中一度站上2兆美元關卡，成為美國第一家達成市值2兆美元里程碑的上市公司。台股蘋概三王中，台積電（2330）今以427元開出，下跌0.12%；鴻海（2317）開在79.6元，上漲0.38%；大立光（3008）以3715元開出，下跌0.27%。

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台股ADR周三收低，聯電ADR跌幅下跌逾3%。聯電（2303）今日以22.8元開出，下跌2.56%。

美國擴大封殺華為，禁止華為通過替代晶片生產與現成晶片供貨管道取得晶片，多家外資先後調降聯發科（2454）目標價，股價已連續2日下跌，市值蒸發1207億元。聯發科今日開在603元，下跌0.99%。

美股周三表現，道瓊工業指數下跌85.19點或0.31%，報27692.88點；標普500指數下跌14.93點或0.44%，報3374.85點；那斯達克指數下跌64.38點或0.57%，報11146.46點；費城半導體指數下跌13.89點或0.63%，報2200.77點。