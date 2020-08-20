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台北馬拉松賽道更新拚金標　柯文哲：向世界遞出運動名片

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▲▼ 2020台北馬拉松即日起開始報名。（圖／記者謝孟儒攝）

▲2020台北馬拉松開放報名。（圖／記者謝孟儒攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北馬拉松獲得世界田徑總會銅標籤認證，是台灣唯一通過認證的市區馬拉松，今年作為邁向金標槍的籌備年，增加市區賽道、減少河濱路線，終點也從台北市政府改到台北田徑場。台北市長柯文哲表示，讓台北馬拉松不只是城市馬拉松，真正成為國際馬拉松，成為我們向世界遞出的運動名片。

今年因新冠肺炎疫情，世界各大城市馬拉松賽事被迫停辦，值得喝采的是，台灣疫情受到控制，每年12月中旬定期舉辦的台北馬拉松可以如期舉辦。今年馬拉松由台北市政府、中華田徑協會、中華路跑協會共同主辦，12月20日上午6點30分在台北市政府前廣場盛大開跑，8月18日中午12點起開放登記抽籤報名，一直到9月14日下午17點截止，跑友可別錯過。

柯文哲在臉書表示，此刻，全世界正在跑一場與疫情對抗的馬拉松，跑者隊伍中有第一線的醫護人員，居家檢疫人員、物流、航運、觀光業、製造業與各行各業的人們，「在台灣的我們，也默默為彼此努力、打氣」。

柯文哲指出，對抗疫情與跑馬拉松一樣孤獨，儘管不確定這場抗疫馬拉松要跑多遠，但台北與各位一起「Dare to Breathe」，面對未知的挑戰，勇敢起跑，為了此刻與未來而跑，為了一同打拚的彼此而跑。

柯文哲提到，今年賽道與往年不同，台北田徑場為終點站，這是我們為了申請金標認證而做準備，目前，台北馬拉松已經奪得銅標認證，「我們希望更進一步，讓臺北馬拉松不只是城市馬拉松，真正成為國際馬拉松，成為我們向世界遞出的運動名片。2020臺北馬拉松，一起起跑」。

另外，台北市體育局長李再立提到，今年首度把終點改在台北田徑場，讓參賽者齊聚台北體育園區，也會以此路線作為申請金標籤的認證，且所有工作人員和跑者都要戴口罩，跑者起跑後等到拉開一段距離後，才可以把口罩拿下來。

8月18日至9月14日下午5點，台北馬正式開始線上報名：http://www.taipeicitymarathon.com/

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