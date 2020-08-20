陸大使迎賓踩「人肉紅毯」　吉里巴斯前總統幕僚：台灣從不曾這樣！





▲大陸大使唐松根抵達吉里巴斯，走「人肉紅毯」歡迎儀式。（圖／翻攝自Michael Field推特）

記者劉亭／編譯

吉里巴斯去年9月與我斷交後，改與大陸建交，大陸大使唐松根踩「人肉紅毯」下機的畫面流出後，引起各界譁然。當地議員Tekaiara解釋這屬於傳統文化一種迎賓儀式。但曾和前總統共事的部屬指出，以前台灣派過很多大使前來，拜訪同一座島，但從沒有看過這樣的行為。

根據澳洲ABC NEWS報導，唐松根抵達吉里巴斯後，在馬拉基島舉行了歡迎儀式。由約30名男子躺在小飛機旁的田野地上，唐松根在身旁2名女子的攙扶下，逐一走過人們的背上。

吉里巴斯的環境部長與議員Ruateki Tekaiara表示，這個儀式是對訪客展現最崇高的敬意與愛意，這是一種非常特別、且獨特的文化，「這是來自島上的習俗，當長老決定時，沒人可以反對」。

▲吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）2020年1月會晤中國國家主席習近平。（圖／路透）

照片在這周突然被上傳到社群軟體上，但不確定拍攝地點與時間。有一名祖先來自馬拉基島的網友指出，雖然其他人看到可能覺得很奇怪，但這是馬拉基島的傳統習俗，小時候曾經在婚禮上看到，新郎被親戚們踩過表達歡迎，「當我第一次看到貼文時，心中的評論是多麼美麗的吉里巴斯習俗」。

現任自由撰稿人的Rimon Rimon指出，有些當地人對此感到相當不滿，「人們感到相當氣憤、不滿與尷尬」，街上一名男子就告訴他，覺得這行為很噁心，讓別人踩在身上走過，這是非常不恰當的。

Rimon也透露，在他擔任前總統湯安諾的幕僚時，當時吉里巴斯仍與台灣保持建交狀態，曾經有多位台灣大使同樣造訪過馬拉基島，但是「我從來沒有聽說過舉辦過這樣的迎賓儀式」。

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