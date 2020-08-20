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雜音未消「但信心持穩」！美股重回全球股市吸金王　投資專家：台股Q4展望仍正向

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▲▼在台積電帶動下，台股今天盤中攻上13031點，創下歷史新高，大漲443點，不過，行情開高走低，終場反而小跌1點，收在12586點。（圖／實習記者方敬攝）

▲台股部分權值股近期出現漲多休息，大盤也進入橫向整理階段。（圖／實習記者方敬攝，資料照）

財經中心／台北報導

美國最新失業數據優於預期，但刺激法案卡關與美中摩擦也帶來壓力，上周股市走勢震盪。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除歐非中東股市微幅淨流出約0.45億美元外，全球主要股市多迎來資金淨流入，其中，美股由前一周的淨流出轉為淨流入約47.99億美元，顯示市場信心仍相對持穩。

安聯投信表示，上周美國初領失業救濟金人數出現自疫情以來首次低於100萬人的消息激勵股票資產表現，然而第二波刺激法案在兩黨爭執下仍無結果，加上原訂於8/15舉行的美中會談臨時喊卡，股市面臨獲利了結賣壓，單周漲幅多收斂；觀察美股表現，四大指數上週皆小幅收紅，其中道瓊以1.8%漲幅領漲四大指數，整體仍呈向上走勢。

請繼續往下閱讀...

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，隨著美股來到相對高點，舉例來說，標普500指數的本益比近日來到約25倍，已接近2000年左右的相對高檔區，部分投資人開始當心是否價格略高。

謝佳伶指出，與2000年不同的是，當時美國10年期公債殖利率高達6.7%，遠遠高於現今的0.5%，在公債及與公債高度相關資產的價格更加昂貴的前提下，現在市場上因央行寬鬆政策帶來的充沛資金面臨了標的難尋、無處可去的情況，或有助於助長股市持續上攻。

除了資金外，謝佳伶指出，企業獲利也是驅動股市上升的重要基本面因素。根據調研機構Factset指出，雖2020年在疫情的影響下，美國標普500企業獲利預估同比衰退約21%，但在全球陸續解封重啟的情況下，2021年則有望回升28%，甚至微幅高於疫情前2019水準。

此外，從近來陸續公布的美股財報結果也可發現，許多指標科技企業第二季營收不僅優於市場預期更優於去年同期，市場信心逐漸步出疫情陰霾，有望成為美股持續成長的重要動能。

在資金行情及基本面的支撐下，謝佳伶表示，美國成長股是對於期待整體資產成長的投資人來說，首先應納入的重要資產；其次，謝佳伶建議可加入具有優於公債及投資級債殖利率的高收益債，以其穩定金流緩解資產面臨逆風時的下檔風險。

最後，謝佳伶表示，也可關注可跟隨股票上漲，卻也可在跌至其債券底價時緩跌的美國可轉債，並將上述三大資產等比組合成為多重資產，達成兼具成長及提供收益的資產配置策略。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期在美國制裁禁令下，華為在9月中之後的動向暫時不明，加上美中緊張關係持續，台股部分權值股近期出現漲多休息，大盤也進入橫向整理階段。

觀察盤面，雖電子股仍為台股主流，但在半導體族群漲多後，資金轉流向Q2財報表現佳的中型電子股及其他具題材類股，如地產、電機機械等，輪動快速。

展望後市，廖哲宏表示，雖近來指數走勢呈高檔整理，但因獲利年增率至年底持續走高的前提下，整體格局仍偏多，對台股第四季展望仍然正向，美中關係及台海形勢則為主要觀察重點。

在投資建議部分，廖哲宏指出，在行情來到歷史相對高檔區、不確定性未消除的此時，波動仍會存在，不過因台股基本面展望良好，加上平均值利率於低利環境中更顯少見，近期若出現非因基本面因素的拉回，仍是伺機布局的良機。

 

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