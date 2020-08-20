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第一金投信推3檔子基金　涵蓋遊戲電競、健康瘦身、寵物毛孩商機

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▲電玩,線上遊戲,成癮,當個創世神,minecraft。（圖／翻攝自pixabay）

▲投資專家認為，遊戲電競是新生活趨勢的一部份。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

財經中心／台北報導

近年來，主題式基金延燒，從機器人、AI人工智慧、金融科技、精準醫療，到物聯網、5G、宅經濟等，紛紛成為市場「當紅炸子雞」。看準投資主題新趨勢，第一金投信推出年輕新生活傘型基金，涵蓋「遊戲電競」、「健康瘦身」、「寵物毛孩」3檔子基金，一次掌握老中青需求新潮流。

第一金子基金包括「第一金全球eSports電競基金」、「第一金全球Fitness健康瘦身基金」、「第一金全球Pet毛小孩基金」，分別委由兆豐商銀、臺灣銀行與華南銀行擔任保管銀行。

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近年主題式投資熱潮崛起，自2016年起，第一金投信看準AI人工智慧將翻轉全球投資機會，先後推出AI機器人及自動化產業基金、AI人工智慧基金、AI FinTech金融科技基金與AI精準醫療基金，洞燭機先的趨勢觀察力，自成立以來都為投資人帶來不錯的回報。

第一金投信指出，隨著全球科技創新、生活水準提升與人口結構改變，個人生活、自我價值需求也跟著調整，過去想清閒過日子，現在怕孤寂空巢；過去強調吃到飽，現在重視體態勻稱；過去子孫滿堂多福氣，現在貼心毛孩不離不棄陪伴到終老。

世界改變帶來新生活、新需求，成為當前與未來的老中青潮流新商機。根據第一金投信觀察研究，新生活商機分別是遊戲電競、健康瘦身、寵物毛孩。

第一金投信進一步解釋，以前想找玩伴，結果三缺一，現在有遊戲電競，讓你一打三；以前禁食瘦身，結果搞壞身體，現在運動、飲食、醫美三管齊下，健康美麗同步到位；以前等兒等女等伴侶，結果海枯石爛，現在養狗養貓來作伴，東南西北聽你話。

第一金投信強調，今年新冠肺炎疫情爆發，各國封城管理下，加快生活型態的轉變，讓遊戲電競、健康瘦身、寵物毛孩所代表的新生活商機，更加確立，投資機會潛力浮現。

 

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