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選對「麵條」料理苦手變神手！質感主廚MASA教你輕鬆做和風洋食

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▲▼質感主廚MASA：選對「麵條」料理苦手秒翻身！。（圖／翻攝自影片）

▲質感主廚MASA教大家輕鬆做出和風料理。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

近期社交型態大轉彎，過去好友聚會習慣約去餐廳享用美味料理，如今轉而約三五好友到家中用餐，只要各自準備一、兩道料理，照樣能享受歡聚時光。然而，對許多料理苦手而言，要準備「上得了檯面」的餐點，恐怕相當傷腦筋！質感大廚MASA就接獲友人求救，不服輸想挑戰和風料理速成班，希望下次朋友聚會時能自信端出令人驚豔的好味道，因此MASA決定教他用好勁道千羽拉麵輕鬆製作兩道不失敗料理！

▲▼質感主廚MASA：選對「麵條」料理苦手秒翻身！。（圖／翻攝自影片）

▲MASA認為選用新鮮的食材很重要，因此帶著TOMMY親自走一趟傳統市場。

擅長做出一道道色香味俱全好料理的MASA，認為好的食材是美味料理的靈魂，因此帶著同樣也是日本人的TOMMY，親自走一趟傳統市場學習挑選新鮮食材的要領，再回到廚房學習如何聰明調製一個醬料基底去變化出兩道和風料理。

▲▼質感主廚MASA：選對「麵條」料理苦手秒翻身！。（圖／翻攝自影片）

▲只要手比OK就能輕鬆抓出每一人份的好勁道麵條用量。

▲▼質感主廚MASA：選對「麵條」料理苦手秒翻身！。（圖／翻攝自影片）

▲麵條下鍋時不要急著一口氣全放進去，慢慢下鍋受熱均勻會更好吃。

MASA告訴TOMMY，好勁道千羽拉麵很適合用來做日式口味的義大利麵，只要用新鮮番茄做出茄汁醬料，就能快速變化出「菇菇雞肉茄汁洋食麵」以及「豪華綜合海鮮茄汁洋食麵」，並且不藏私分享要抓每人份量的訣竅，只要用手比OK，握住的麵量就會剛好是一人份；麵條要下鍋前，建議先用手稍微輕擰一下麵條，再慢慢放入滾水鍋，等到下半部麵條變軟，像章魚腳一樣張開時，再放手全下，如此一來，受熱均勻會更好吃；等到煮至8分熟時，撈起備用再接續拌料炒用。

▲▼質感主廚MASA：選對「麵條」料理苦手秒翻身！。（圖／翻攝自影片）

▲「菇菇雞肉茄汁洋食麵」做法簡單且口味很討喜。

MASA第一道先做「菇菇雞肉茄汁洋食麵」，炒料作法很簡單！先把洋蔥和蒜頭切成薄片，再把鴻喜菇及花椰菜切成小塊；選用雞腿肉部位，先拍打再蝴蝶切斷筋，表面撒上鹽巴及黑胡椒醃一下就可以下鍋煎至表皮酥酥的先起鍋，再用剛煎完雞腿的油鍋直接再加入橄欖油及大蒜開大火爆香後，放入洋蔥及鴻禧菇炒至金黃色，即可將番茄打成泥加入雞肉、味醂及番茄醬，也可依喜好使用辣椒調味，最後將煮過的麵條及花椰菜一起加入拌炒後即可盛盤上桌！

▲▼質感主廚MASA：選對「麵條」料理苦手秒翻身！。（圖／翻攝自影片）

▲「豪華綜合海鮮茄汁洋食麵」滿滿的海鮮令人食指大動。

另外一道「豪華綜合海鮮茄汁洋食麵」作法也很簡單，先將洋蔥、蒜頭、綠櫛瓜切成薄片，蝦子去殼及腸泥，烏賊去內臟及皮後切成薄片，再將鮭魚去皮、去刺後切成小塊。備好料之後，平底鍋先加橄欖油開中火，放入綠櫛瓜煎成金黃色取出，接著將洋蔥、蒜頭炒出香味後，再倒入番茄泥、九層塔、味醂，並放入處理好的海鮮，一起悶煮至蛤蜊開後，再放入先前煮好的拉麵與櫛瓜，快速拌炒即可熄火裝盤。

▲▼質感主廚MASA：選對「麵條」料理苦手秒翻身！。（圖／翻攝自影片）

料理完成之後，TOMMY立刻迫不及待搶先試吃，他大讚兩道料理都很好吃，尤其好勁道的麵條很Q很好吃，MASA說這款麵條是用澳洲黃金小麥精華製作，再將做好的麵條放在杉木室內進行乾燥，用足夠的時間讓它熟成，因此麵體堅韌不易斷裂，和義大利麵一樣好吃所以做什麼料理都很適合，加上便利商店或超市都能買得到，平時家中只要準備好勁道麵條，再加上喜歡的配料煮一煮就能快速上桌，相信人人都能像大廚一樣，做出專屬自己的獨門好料理。

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