泰國示威者觸犯「王室禁忌」　法院發出拘捕令…抓補6名抗爭領袖

▲泰國萬人示威抗議，要求國會修憲。（圖／路透）



文／中央社

泰國近來陸續出現大小不一的反政府示威，法院今天針對6名民主倡議人士發出拘捕令，他們都參與了討論君主制及呼籲泰國政府改革的集會活動。

法新社報導，近來泰國幾乎天天都可看到由青年主導民主運動所發起的示威活動，到目前為止，泰國當局 大致上容許這些活動。不過，泰國警方今天卻說，他們已經獲得6名主要示威者的拘捕令。

警方高層向法新社表示，這些示威者將被控煽動叛亂、電腦犯罪、違反疾病管制法及使用擴音器等罪名。

雖然泰國近年較少援引嚴厲的冒犯君主罪（lese majeste），但法界觀察家表示，與軍隊站在同一陣線 的泰國政府已加強使用其他法律手段來對付異議人士，包括引用煽動叛亂、電腦犯罪等法律。

今天發出的拘捕令針對的對象包括先前被逮捕、隨後獲保釋的人權律師安農（Anon Numpa），還有學生領袖帕努彭（Panupong Jadnok）。他們現在面臨新的指控，這些指控與參與8月10日在法政大學（Thammasat University）舉行的集會有關。

當天集會約有5000名支持者參與，安農與帕努彭的談話觸及泰國君主制的改革，這在泰國屬於禁忌話題。

連日的示威活動中，許多講者都公開批評泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）領導的政府。帕拉育曾任泰國陸軍司令，於2014年的政變中掌權，擔任總理至今。

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