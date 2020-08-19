三大飯店集團攜手拼城市觀光商機 全台首推「皇后號」遊輪包船

▲雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖、老爺酒店集團再次攜手合作，全台首度推出雲凱爺「皇后號」遊輪度假城市之旅。（圖／雲朗集團提供）

記者林淑慧／台北報導



後疫情時代國旅正夯，但台北市城市旅遊卻相對乏人問津，讓國內三大飯店集團-雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖、老爺酒店集團，繼跨品牌通用券後，再次攜手合作，全台首度推出雲凱爺「皇后號」遊輪度假城市之旅，500 噸級的觀光遊輪，搭配浪漫自助晚宴、Live Band 和星級住宿，比照塞納河遊船，要帶領遊客星光夜遊淡水河，打造最浪漫的城市旅遊。

相較於晶華酒店推出的「盛夏郵輪式度假體驗」、以及旅行業者和星夢遊輪推出的郵輪跳島行程，雲朗、凱撒、老爺三大集團再次聯手合作出招，全台首度推出「皇后號」遊輪包船，搶攻國旅郵（遊）輪商機！透過這波國旅熱潮，提升台北市住房。這也是疫情剛爆發時，三大集團跨品牌合作後的首度合作，引發業界高度關注。

三家連鎖飯店集團以大型河輪包船形式帶領旅客搭乘。晚餐饗宴時段可享用君品酒店所準備的沙拉、前菜、湯、主餐與甜點等自助式料理；星光饗宴時段則可於船上佇足觀賞八里左岸夜景，享用下酒菜與甜點，品味特調飲品。而飯店住宿共有君品酒店台北、台北凱達大飯店、台北凱撒大飯店、板橋凱撒大飯店、趣淘漫旅-台北、北投老爺酒店共六間飯店可選擇。住房最低自4,500元起，航班定為10月24日起至11月28日間的每周六出航，分下午5點30分駛航的晚餐饗宴，與晚間9點駛航的星光饗宴二個班次，共計出航12航次。

請繼續往下閱讀...

▲雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖、老爺酒店集團聯手推出郵輪用餐住房專案，帶領旅客搭乘河輪徜徉夜間淡水河風光。（圖／雲朗集團提供）

最近國內疫情有捲土重來之勢，台北市星級國際飯店集團苦等不到國際觀光旅客，必須不畏疫情出招，才能打破目前逆勢。雙人入住，每房4,500 元起，三大飯店集團聯手推出的創新產品與旅遊行程頗具競爭力，預計也將帶動一波國內遊輪旅遊熱潮，提升台北市城市觀光動能。

雲朗、凱撒、老爺連鎖三大集團所推出的「皇后號」遊船與住宿行程，遊船行程自關渡碼頭登船前，遊客可在紅樹林步道或紅樹林生態教育館先行體驗、探索當地豐富的自然生態群落，也可遠觀「關渡大橋」。登上「皇后號」後，可看到紅毛城園區，而行駛至接近淡水河口時的返航時分，可以欣賞到淡水河最著名的夕陽美景，返抵關渡碼頭後回到住宿飯店，為行程畫下美麗的句點。

►就算爬到樹上！妳還是很美

