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公債殖利率攀升！避險債券出現回落　投資專家提醒：存續期風險仍需留意

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▲▼美股,紐約證交所,。（圖／路透）

▲投資級債與高收益債淨流入金額略有收斂。（圖／路透）

財經中心／台北報導

美國上周第二波刺激法案協商陷入膠著、加上美中關係仍有摩擦，風險性債券多維持於平盤左右。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周三（12日）大債市資金皆為淨流入狀態，其中投資級債與高收益債淨流入金額略有收斂，新興市場債淨流入金額則是較前一周轉強，來到約10.2億美元左右。

安聯投信指出，上周雖有俄羅斯疫苗及川普釋出下調資本利得稅等利多消息激勵，但因美國民主共和兩黨對於新一輪刺激法案互不相讓，影響市場情緒，風險性債券平盤震盪。

請繼續往下閱讀...

此外，由於近來美國公債發行量來到歷史新高，在供給增加的情況下，公債殖利率回升，美國10年期公債殖利率單周走高來到0.7%上下，影響其他避險債券價格，包括全球與美國投資級債上周都出現回落。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，今年一、二季時歐美各國為防控疫情的封城作為對於經濟活動帶來衝擊，也使許多企業及其所發債券面臨破產與違約的潛在風險，故相關企業債券之信用風險已成為以美國聯準會為首的政府，在過去數月以來持續著力處理的面向。

謝佳伶表示，鑑於聯準會近來致力降低信用風險，存續期風險有可能是企業債券未來需要特別留意的面向。若從最差殖利率（Yeild-to-Worst）與存續期來評估，目前美林美國投資級債指數的值利率約為2.3%，且存續期來到8年以上，倘若未來在債券到期時間內市場出現變化、公債利率開始反彈上升，相關債券價格便可能受到壓抑。

謝佳伶指出，與投資級債相較，美國短年期高收益債目前在存續期控制於僅1.7年內的同時，仍可提供約有5%的殖利率，除可提供投資人較佳收益率外，也可因受惠於明顯較短的存續天期，降低在期間可能遇到的利率變化及其可能帶來的資產價格波動，故可望兼顧息收集降低利率風險，在此時提供投資人更佳的風險調整後報酬。

 

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