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彰化揪無症狀確診！衛生局「主動採檢案」正反論調一次看懂

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▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，採檢站,發燒篩檢,檢疫,防疫,入境篩檢站,新冠肺炎。（圖／記者李毓康攝）

▲彰化衛生局主動採檢，被中央下令要政風徹查。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

彰化衛生局主動採檢10多歲的無症狀少年，最後發現確診感染新冠肺炎，只是「逆時中」的舉動卻讓中央大動作下令要政風介入調查，引發外界一片譁然，讓網路上、各界人士吵成一團，以下整理正反論調讓你一次看懂。

美國返台少年（案485）8月5日入境至今「無疑似症狀」，但他在居檢期間經彰化衛生單位採檢確診，明顯違背指揮中心「有症狀才採檢」的做法，指揮官陳時中下令請政風單位介入調查。

請繼續往下閱讀...

不過，彰化衛生局主動揪出無症狀感染者的舉動，獲得不少醫界、教授、政治人物及專家的支持，這本是一樁好事但卻被下令要以政風相逼，也讓外界好奇指揮中心的動機。

台大公衛教授詹長權指出，世衛組織（WHO）證實，年輕且無症狀的感染者是觸發全球疫情大流行的來源之一，彰化衛生局專業上「跟得上世界公共衛生主流」，但衛福部卻大張旗鼓向外稱要出動政風單位，直批「看不懂政府為甚麼這麼做？台灣怎麼了？很難過！」

前彰化縣醫師公會理事長蔡明忠也發了385字的信，向陳時中喊話說不懂彰化縣醫師們究竟犯了什麼滔天大罪、涉及了什麼貪瀆不法？竟要出動掌理廉政、貪瀆、不法、公務機密、機關安全的政風機構介入，並呼籲部長要體恤基層醫療人員辛勞，別讓醫界承受「政風單位」的壓力，「防疫應該是團結，而非對立」。

▲▼美國衛生部長阿札爾赴台大公衛學院發表公開演講_陳時中,張上淳(圖／記者徐斌慎攝)

▲陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）

急診醫師白永嘉也在臉書發文力挺，並反問陳時中「衛生局究竟犯了什麼貪贓違法的事，需要被『政風』調查 ？？」、「身為第一線的醫護人員，覺得很心酸。我個人是全力支持彰化縣衛生局，期盼相關人員不會受到懲罰！」

面對各界的批評聲浪，指揮官陳時中今（19）日親上火線說明，首先居家檢疫本已規定不能外出，需釐清中間有無產生漏洞；而至於下令具有法律背景的政風單位調查的目的，是要證明外界對指揮中心「吃案」的疑慮，讓整體調查情況公證清楚，所以請三方公證釐清。

陳時中補充，出動政風單位調查，並非視彰化衛生局為犯罪，更不是為了做什麼處分，而是為了事實清楚，並由非直接隸屬單位調查，最後根據事實情況進行討論與檢討。

陳時中指出，而進一步瞭解情況，發現彰化當地從2月至3月開始有相當多無症狀者被採檢，身為指揮官必須掌握狀況，才知道整體疫調真實度與有效性，調查瞭解是必然。

彰化縣衛生局長葉彥伯以3點回應，關於居家檢疫的個案，不管有無症狀，只要經過衛生局，就會被安排就醫評估採檢，到醫就會依照社區監測通報規定來執行採檢，並由醫院申報相關費用，這些經費都不會經過衛生局，作業程序都一樣。

其次，居家檢疫者如果要就醫採檢，都會依照一定的SOP，不管有無症狀，全程衛生局都會派人掌握，確保居家檢疫者會按照一定的程序走，面對媒體詢問，是否有跟陳時中部長回報，葉彥伯回應，是按照正常標準程序。

葉彥伯指出，總共有多少名居家檢疫者進行採檢，相關資料中央都很清楚，所有篩檢程序都是按照中央規定的社區監測通報採檢的標準程序來執行，相關資料就建置在系統內，中央隨時都看得到、查得到。

對此，不少網友也提出質疑，「無症狀不能篩檢，所以申請經費名義為何？」、「誰能保證過程不會出問題？」、「就是普篩扯一堆」「全民負擔真爽」、「被查剛好而已」。

▲▼ 彰化縣衛生局長陳彥伯針對陳時中的2點說明回應了 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣衛生局長葉彥伯 。（圖／記者唐詠絮攝）

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