「生技股王」爆一邊掏空、一邊借錢發股利　銀行竟傻傻貸款15億

圖文／鏡週刊

昔日「生技股王」康友董事長黃文烈疑似掏空，不僅大小股東受害，就連銀行都踩地雷，有銀行透露，過去康友財報亮麗，帳上現金高達30億元，才願意借錢給康友發股利，沒想到康友居然爆出財務問題。

另一個踩康友地雷，受害慘烈的是國內銀行業者，根據本刊調查，安泰商銀、遠東商銀、華南銀、永豐銀等都有借錢給康友，估計至少有15億元的損失。受害銀行業者現在也找不到人，甚至準備派在大陸的員工去了解始末。

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事實上，康友恐出問題的端倪可從去年發現，「康友去年說，因為錢卡在中國大陸出不來，來談借錢發放股利，由於康友帳上現金多，過去業績也不差，因此放貸給康友，沒想到爆出掏空疑雲。」一名銀行業者透露。

本刊接獲爆料，康友主要生產基地中國大陸六安華源廠已幾乎停業，員工只剩300人，讀者並提供7月底實地走訪六安華源廠照片顯示，工廠大門緊閉，大門警衛更直接說：「已經要關廠了。」

事實上，這也不是第一次銀行踩到地雷了，近年來，遠航董事長張綱維以美化財報，向合庫借貸22億元，搬挪資金，直到紙包不住火，遠航去年停飛，整起貸款案才爆出來。

去年老牌塑料貿易商潤寅也爆出老闆楊文虎以虛假應收帳款詐貸案，向王道、台企銀、星展等13家銀行借款超過472億元；2016年的慶富、鼎興牙材案也都是知名的詐貸案，分別向銀行借款130億元和37億元，都讓銀行損失慘重。



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