生技股王爆掏空！聽朋友介紹就買股　「台中鋼鐵大亨」慘賠15億

圖文／鏡週刊

被證交所打入全額交割的康友股價也直落，從8月6日的129元，隔日連拉6根跌停板，股價直接腰斬，上週五每股只剩62.8元，投資人損失慘重。面對康友陷入掏空風暴，康友大股東、董事黃光孚慘賠至少15億元，面對公司幾近停擺狀態，也是求救無門。

本刊調查，這次康友最大受災戶主要是中部營建圈金主，面對持續走低的股價只能欲哭無淚。攤開康友財報，協益鋼鐵董事長黃光孚今年6月才剛進董事會，個人和公司分別持股為第二大和第九大，總計持股康友近1成、超過9,000張，初估至少15億元被套牢，受傷慘重；第三大股東蔡水濱也是中部建商，主要經營台中海線建案；另外，第十大股東林慶春也是中部建商。據悉他們是朋友推薦一起進場買康友，3人套牢超過22億元。

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黃光孚友人指出，黃光孚最後一次見到黃文烈是今年股東會前，當時黃文烈態度相當從容，也沒有異狀，「黃（光孚）董7月底要找黃文烈就聯絡不上，也無法查到公司財務情況。」

黃光孚友人透露，「黃董氣炸了，很擔心拖累其他一起投資的朋友，影響到信譽。當初朋友介紹他投資康友，原以為康友是好公司，過去2年持續加碼買進，靠自己持股進入董事會，未料今年進董事會後，才發現康友問題重重，現正想辦法釐清康友到底發生什麼事。」

根據了解，黃光孚是中部相當有實力的金主，以鋼鐵業起家，主要生產鋼捲材、不鏽鋼圓片、汽機車金屬材料等產品和技術，除了投資康友外，同時也是台中商銀、中部上市建商總太的大股東。

康友第三大股東蔡水濱友人透露：「前年底康友股價重挫，蔡董在朋友牽線投資後認識黃文烈，見他態度誠懇，又說康友要在印尼設廠，那時康友股票1張20萬元、花了7億多元，沒想到現在股價腰斬再腰斬，蔡董目前也只好想辦法確保康友債權，避免損失擴大。」



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