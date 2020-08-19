美股是一個「等著破滅」的泡沫　商品大王羅傑斯：總要付出代價

▲紐約證交所。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

有「商品大王」之稱的國際知名投資人吉姆羅傑斯（Jim Rogers）警告，近期各國央行實施的一系列紓困本質上就是瘋狂印鈔票，雖然刺激了股市創新高，但最終仍要復出「代價」。羅傑斯直言，美國股市就是一個「等著破滅」的泡泡。

羅傑斯接受印度《經濟時報》（The Economic Times）專訪時表示，從2008年到現在，全球各國債務飆升，包括新興市場的印度和中國都是，這將釀成「一生中最嚴重的一次」危機。

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羅傑斯說，如今世界各國幾乎都在盡情的印鈔票，而這些資金流入市場，讓股市飆升，而市場已經被高估了，美國股市已經上漲超過10年，是歷史上最長的牛市。羅傑斯認為，由於資金不斷湧入，股市漲勢可能繼續，但現在的美國股市就是一個「等著破滅的泡沫」。

他說，「記住，11月美國將舉行大選，這些人滿腦子想著如何勝選，他們並不在乎你我或我們的下一代，只在乎能不能連任，因此各種好事仍會持續發生，市場在一段時間內仍會保持在良好狀態，但債務無所不再，最終我們總要復出代價。」

羅傑斯表示，他目前持有黃金和白銀，並且對農產品未來表現仍然具有信心。他還透露，自己將買入運輸、航空、觀光和其他與旅遊有關的產業股，認為產業已經遭到疫情重創，即使熊市到來也不會下跌太多。

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