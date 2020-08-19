風機本土化大躍進　MHI Vestas攜手CS Wind/金豐簽署塔架採購協議

▲MHI Vestas與CS Wind金豐簽署塔架採購協議。（圖／MHI Vestas提供）

記者姚惠茹／台北報導

MHI Vestas今（19）日宣布，攜手CS Wind/金豐簽訂塔架採購協議，涵蓋在台灣所有專案的塔架供應，包含彰芳一期和二期、西島和中能風場，正是目前已通過第二階段潛力場址本土化審查的4個封場，進一步將台灣定位為新興的亞太離岸風電產業中心。



MHI Vestas台灣業務總監梅達‧撒西羅維琪（Maida Zahirovic）表示，MHI Vestas在台灣採購塔架，讓在地供應商將樂於見到延續至2026年的額外數量需求，這不僅讓供應商的前期投資有最佳的回收效益，並將由具有完備生產平台且經認證的MHI Vestas V174風機，帶來更多的確定性。



CS Wind共同執行長Knud Bjarne Hansen表示，很高興能與MHI Vestas合作，一起完成將MHI Vestas V174風機交付於台灣離岸的工作，相信以金豐在地的專業知識和一流的設備可為合作奠定良好基礎，並在台灣交付高品質塔架。

MHI Vestas目前已在台灣簽署多項本土供應合約，包含葉片、葉片材料（膠黏劑、樹脂、拉擠碳板）、塔架、配電盤、輪轂鑄件、輪轂板、機艙底座鑄件、低電壓配電櫃、不斷電系統及功率轉換模組，並計劃在今年陸續宣布更多的本土供應鏈合約。