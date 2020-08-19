藥華藥新藥P1101瑞典上市　搶攻數億歐元市場

▲左起為藥華藥總經理黃正谷、董事長詹青柳及執行長林國鐘。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

藥華藥（6446）今（19）日宣布，旗下新藥P1101（Ropeginterferon alfa-2b）在歐盟上市的國家新增瑞典，主要的治療適應症為真性紅血球增多症（Polycythemia Vera，PV），可望搶攻數億歐元的市場商機。



藥華藥表示，真性紅血球增多症為早期血癌，也是骨髓基因病變，從三年臨床數據顯示P1101可以治癒PV，而PV屬罕見疾病，因此藥價相對較高，像P1101 250 mcg(μg)/0.5mL在瑞典的藥價約2400歐元（約8.57萬台幣），因病人在適應使用Besremi 後，為增加療效，需使用達 500mcg(μg)/0.5m劑量，等於需要兩倍藥價。

藥華藥指出，除最新取得藥價之瑞典外，P1101已在近半數歐盟國家及其他國家上市銷售，包括德國、奧地利、英國、法國、丹麥、捷克等國，今年7月也在非歐盟國的瑞士上市，均取得較高藥價，預計歐洲國家之後將陸續批准P1101的藥價，逐步擴大P1101在歐洲的市場。

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藥華藥強調，目前在國際行銷佈局進展上大步躍進，除預計P1101明年第一季獲美國PV藥證後可立即在美上市銷售、貢獻營收外，P1101也在今年7月底獲韓國孤兒藥資格認證，藥華藥已立即啟動提出韓國PV藥證申請，力拼明年有望和美國同步取證。

法人指出，瑞典PV病人數約3000人，患者每人每年費用約10餘萬歐元，單瑞典即上看數億歐元市場，而藥華藥授權歐洲合作夥伴進行P1101的歐洲推廣與銷售，P1101取得瑞典藥價也將為藥華藥帶來除出貨藥品收入外的另一波權利金收入。