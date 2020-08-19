開發金併購中壽　已提「方向、概括、原則」性計畫

▲開發金須趕在2022年6月之前完成併購中壽（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

開發金今（19）日召開法說會，外界關心開發金併購中壽的時程與辦理情形，開發金代理總經理許道義表示，經理部門已經向董事會提出「方向性、概括性、原則性」的併購計畫，並且每三個月向董事會報告、每六個月向金管會報告。

至於中壽轉投資的建信人壽在香港上市（IPO）的時程，中壽總經理黃淑芬表示，因為香港從去年到今年一直都是很不平靜，所以建信人壽香港IPO暫時沒有時間表。

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根據開發金的法說資料顯示，今年開發金上半年稅後純益為30.4億元，主要是因為各國經濟推升資本市場動能，但旗下開發資本受部分國際投資評價變動而有所影響，另外7月自結稅後純益 22.63 億元，為今年度單月新高；累計前七月稅後純益53億元，每股純益（EPS）0.36元。

外界關心，開發金併購中壽的進度，開發金向金管會申請延後併購時程，應金管會要求，開發金必須在2022年6月這屆董事會屆滿之前完成相關計畫；而許道義表示，經理部門已經提出方向性、概括性與原則性的併購計畫給董事會，並且每三個月向董事會報告、每六個月向金管會報告進度。

此外，就是開發金南京總部大樓公開標售的進度目前也正在準備相關作業；至於新大樓的部分董事會也通過相關預算、完成設計，配合中壽交屋和裝潢時程希望可以如期（年底）遷入。