工研院大秀智慧機器人成果　助產業數位轉型迎智慧製造

▲工研院開發國內首創的「大型場域多車派車系統」。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（19）日參與「2020台灣機器人與智慧自動化展」，發表10項智慧機器人創新成果，展出全球首創可精準撿貨的「AI人工智慧自動標註系統」、協助工廠免停機仍可多樣生產的「高品質研磨系統」、具多工彈性服務的「七軸驅控整合式關節機器手臂」等，協助產業數位轉型。



根據國際機器人聯盟（International Federation of Robotics, IFR）資料顯示，全球企業在新冠肺炎疫情影響，正重新評估供應鏈管理風險，將加速企業引進機器人，以利製造業生產復甦，推進機器人技術和智慧自動化系統發展，並預估2020年～2022年將有400萬台工業機器人在全球工廠中運轉，協助產業因應市場挑戰與經濟發展。

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▲工研院開發全球首創的「AI人工智慧自動標註系統應用」。（圖／工研院提供）



工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，後疫情時代，分散生產基地、走向智慧製造，滿足自動化、減少人力依賴、快速調整和客製化等市場需求，已成為製造業發展的新趨勢，工研院身為產業好夥伴，已擘畫2030技術策略與藍圖。

胡竹生指出，因應當前製造業供應鏈重組、少樣多量的生產模式，以及針對人力缺工的社會趨勢，致力結合機械、資通訊、電子等跨領域的研發優勢，開發多元化與多功能的智慧機器人技術，並將機器人結合AI人工智慧、5G、雲端通訊等科技，協助工廠數位轉型，讓製程更彈性。



工研院開發全球首創的「AI人工智慧自動標註系統應用：隨機堆疊智慧取料」，能自動蒐集與標註資料，訓練各式AI人工智慧辨識影像，以教導機器人取料，相較人工1小時僅標註25張的瓶頸，可做到1小時能標註一萬張，標註時間快400倍。

工研院表示，傳統隨機取料的換線時間為30天，該技術縮短為1天，換線時程快30倍，提高機器手臂撿貨的效率，適用於倉儲物流、鞋業、水五金和手工具等領域，而該系統結合機器手臂，展出自動撿取糖果或科學麵的應用。

▲工研院開發臺灣首創的「高品質研磨製程自主化系統」。（圖／工研院提供）



工研院開發台灣首創的「高品質研磨製程自主化系統」，整合「虛實整合系統」（Cyber-Physical System, CPS）與力量感測器等技術，透過模擬機器人的研磨編程路徑，降低實際研磨的誤差，誤差<1毫米（mm），且能模擬研磨力量，準確度達80%，增進研磨品質。

工研院表示，當產線更換新工件時，還能藉由辨識率100%的視覺進料辨識技術，使工廠免停線，也毋須人員操作設定，系統就能立即辨識新工件與模擬研磨路徑，達到少量多樣、快速換線的彈性生產，可應用於金屬加工製品、金屬刀具、小型水五金、手工具等產業。



工研院領先市場研發「七軸驅控整合式關節機器手臂」，具備高精度、輕量化、驅控模組化等優勢，整合馬達、感測器、電源轉換等元件，模組化的關節能依不同應用來變化軸數，能從事更多輕工業加工、家居服務與生醫照護的工作。

工研院表示，七軸驅控整合式關節機器手臂，單臂總重15Kg、荷重比0.3、重現性0.02mm，與六軸機器手臂相比，因七軸的軸數更多，手臂動作更靈活自由、更穩定，提供類人的作業能力，未來結合AI人工智慧、視覺辨識與夾具等，可以讓機器人自動辨識、精準夾取物體。

▲工研院領先市場研發的「七軸驅控整合式關節機器手臂」。（圖／工研院提供）