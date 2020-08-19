康友案傷會計師名聲　勤業眾信：傾力協助檢調釐清案情

▲康友涉及掏空案、並且被懷疑財報不實，勤業眾信再度發聲明。（圖／記者林淑慧攝）

記者吳靜君／台北報導

針對KY-康友負責人疑似掏空、管理階層大幅異動，財報與簽證會計師也遭受到質疑，勤業眾信聯合會計師事務所今（19）日再度發聲明表示，依據證交法及財務報告編製準則，財務報告的編製是公司管理則階層的責任，且財務報告須董事長、經理人及會計主管簽名、蓋章之後，提請公司審計委員會及董事會同意、決議，董事長經理人及會計主管也要出具財務報告沒有虛偽或隱匿的聲明。

會計師依據審計準則公報及會計師查核簽證財務報表規則，執行適當的查核、查閱程序，取得足夠及適切的查核、查閱證據後，出具適當的查核意見、核閱結論，由於康友公司無法提供今年第二季財務報告所需的資料，勤業眾信會計師事務所已經在8月6日終止委任。

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面對檢調及主管機關的調查及詢問，勤業眾信必傾力協助提供查核、查閱的過程所取得的證據，以提供檢調釐清案情並捍衛該所及簽證會計師的清白，深信檢調機關偵查時，必須秉持勿枉勿縱精神，詳盡調查相關證據以釐清真相。

勤業眾信強調，公眾信賴及聲譽乃會計師業之基石，對於所有審計案件本所皆秉持「誠正篤實」的共同價值觀，並依照專業行為道德規範，恪守誠信、卓越服務、同心協力，以期達到最高的服務品質。