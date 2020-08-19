傷口灑鹽還是雪中送炭？　「出價5000元」收康友股票　受害股民爆氣：寧願當壁紙

▲放空股票一旦下市，借券的人就要找擁有股票的人議價。（示意圖／資料照）

記者林妤柔／綜合報導

康友-KY (6452)高層跑光光，導致股價暴跌，目前暫停交易。不少股民賣不掉，只好成立自救會，維護自己的權益。最近，有網友在自救會社團裡貼文，表示願意以每張5000元收購康友股票，讓受害股民相當不開心，直呼根本在傷口上撒鹽。

在康友自救會社團裡，開始有一些人出價想要收購康友，價格卻只願意付一張5000、6000元，讓已經很痛苦的股民表示「你也真狠」、「傷口上灑鹽」、「市價什麼時候變5000了？」、「空到想賺更多？」甚至有投資人很不開心的說「5000賣你伶北寧願當壁紙」。

請繼續往下閱讀...

基本上，股票一旦暫停交易，甚至下市，放空者也沒辦法在集中市場裡買到股票，回補空單，券商透露，空方必須找到擁有股票的人，雙方議價買賣股票，再到券商辦理相關的交割手續，完成券單回補。

通常，空方此刻姿態較高，也會趁機壓低收購價，而持有股票的人，想賣也賣不掉，此時如果有人願意買，也只能忍痛賣出。

早年，久津爆發違約交割案時，也曾有類似情況，放空者私下透過管道放消息，找尋想賣股票卻賣不掉的人，雙方私下議價，買股票回補融券。

證券業界表示，基於保密客戶的資料，稍有規模的證券公司多不會公開替放空戶撮合這類事情，但私底下，仍可能會有人幫忙找賣方，除了可以服務放空客戶，另一方面也算是幫忙想賣卻賣不掉的客戶，雙方各取所需。