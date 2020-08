曼谷某酒店招聘300職缺8000人來搶　資方急延長申請期限

▲泰國自因疫情禁止觀光客入境後,經濟大受影響,海邊也空無一人。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

泰國曼谷一家酒店舉辦招聘活動,開放300個起薪2萬泰銖(約新台幣1萬8800元)的職缺,沒想到現場卻來了約8000人應聘,可見國內經濟疲軟。由於反應熱烈,酒店緊急決定延長申請期限,以消化前來應聘的眾多人數。

疫情突襲,自從泰國政府禁止觀光客入境後,國內經濟逐漸疲軟。國際勞工報告顯示,從2019年第四季度到2020年第一季度,泰國失業人數增加了3萬4000人,就業人數減少了5萬9000人。

曼谷一家酒店16日舉辦招聘活動,提供含總經理、客房部經理、行政秘書、主廚、服務人員等300個職缺,起薪2萬泰銖。這是該集團為預計在明年開設的新酒店所展開的招聘,現場卻來了超過8000人排隊應聘。

