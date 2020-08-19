曼谷某酒店招聘300職缺8000人來搶　資方急延長申請期限

▲泰國自因疫情禁止觀光客入境後，經濟大受影響，海邊也空無一人。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國曼谷一家酒店舉辦招聘活動，開放300個起薪2萬泰銖（約新台幣1萬8800元）的職缺，沒想到現場卻來了約8000人應聘，可見國內經濟疲軟。由於反應熱烈，酒店緊急決定延長申請期限，以消化前來應聘的眾多人數。

疫情突襲，自從泰國政府禁止觀光客入境後，國內經濟逐漸疲軟。國際勞工報告顯示，從2019年第四季度到2020年第一季度，泰國失業人數增加了3萬4000人，就業人數減少了5萬9000人。

曼谷一家酒店16日舉辦招聘活動，提供含總經理、客房部經理、行政秘書、主廚、服務人員等300個職缺，起薪2萬泰銖。這是該集團為預計在明年開設的新酒店所展開的招聘，現場卻來了超過8000人排隊應聘。

Over 8,000 jobless people and new graduates turned up to apply for 300 jobs at Miracle Grand Convention Hotel in Bangkok's Lak Si district on Sunday (August 16) from 8am to 5pm. #job #hotel #TheNationThailandhttps://t.co/UnLVqwelYS — TheNationThailand (@nationnews) August 17, 2020



外媒報導，當天凌晨4點左右，酒店外就聚集了約5000人排隊等候，有人甚至前一晚就睡在酒店大門前等待。現場不乏居住在外府、連夜開車或搭客運前來的應聘者。由於人數眾多，人潮蔓延到馬路上影響到交通，因此招聘活動提前了1小時進行。酒店也決定延長申請期限，讓每個人都有機會前來應徵。

集團總執行長在接受外媒採訪時表示，他沒有預期到會有這麼多人前來應聘，於是他們立刻加訂了飲用水和食物給應徵者們。他也透露，集團業務受新冠肺炎疫情影響，整體業務量大跌90%，他相信情況會逐漸改善。

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