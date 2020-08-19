　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

台灣安進蟬聯亞洲最佳企業雇主獎　再獲「WeCare最佳員工關懷獎」肯定

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台灣安進蟬聯亞洲最佳企業雇主獎　再獲「WeCare最佳員工關懷獎」肯定，右：台灣安進總經理李宜真、左：台灣安進人力資源處長張琇琳。（圖／台灣安進提供）

▲左起台灣安進人力資源處長張琇琳、總經理李宜真。（圖／台灣安進提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球知名生物科技製藥企業Amgen安進藥廠在台成立甫滿５週年，今（19）日 宣布勇奪亞洲指標性人力資源獎項《2020 HR Asia Award》因應疫情環境所特別頒發的「WeCare最佳員工關懷獎」肯定，並再度蟬聯「2020亞洲最佳企業雇主獎」。
 
亞洲權威性人力資源雜誌《HR Asia》以嚴謹的全面評估模式，對亞洲超過200萬位員工與雇主的真實感受進行調查，台灣安進在職場環境對員工的包容性、員工的心靈思維靈魂力和團隊的思考感覺等三大主軸的各項表現大幅領先業界，更從162間企業中勝出，蟬聯台灣區最佳雇主企業。

▲台灣安進總經理李宜真。（圖／記者姚惠茹攝）

請繼續往下閱讀...

▲台灣安進總經理李宜真。（圖／記者姚惠茹攝）
 
台灣安進總經理李宜真表示，五年來安進穩健踏實的扎根創新、活力、開放、成長的企業文化，致力為業內致力追求自我成長的卓越人才，打造一個創新開放且賦權靈活的職場氛圍，傾力支持所有匯聚安進的菁英，盡情發揮潛能。

李宜真指出，為打造卓越的企業文化，台灣安進員工自主成立「企業文化委員會」，推廣身心靈健康、多元包容職場環境，以及企業社會公民責任，創造具凝聚力和歸屬感的工作氛圍，像是創建數位職場，善用科技協助員工，打造高效能的工作環境。

▲台灣安進蟬聯亞洲最佳企業雇主獎　再獲「WeCare最佳員工關懷獎」肯定，右：台灣安進總經理李宜真、左：台灣安進人力資源處長張琇琳。（圖／台灣安進提供）

▲台灣安進總經理李宜真。（圖／台灣安進提供）

李宜真指出，台灣安進提供員工健檢、疫苗施打、運動和休假旅遊補助，並領先同業導入開放式辦公空間與遠距工作，今年更設立「說吧！安進人」平台，提供員工表達意見與建議，更提供職訓補助與外派、內部晉升、跨國任務、實習主管、跨部門或區域調職機制，強化員工職能。
 
李宜真分享，今年全球遭逢新冠肺炎疫情衝擊，《HR Asia》特別制定疫情特別獎項「WeCare最佳員工關懷獎」，評選在疫情期間對員工展現同理心和關懷的卓越企業，台灣安進因迅速有度的部署企業防疫政策，以及務實有感的員工福利方案，成為全台唯8獲得該殊榮的安心防疫幸福企業。

▲台灣安進蟬聯亞洲最佳企業雇主獎　再獲「WeCare最佳員工關懷獎」肯定，右：台灣安進總經理李宜真、左：台灣安進人力資源處長張琇琳。（圖／台灣安進提供）

▲台灣安進蟬聯亞洲最佳企業雇主獎，再獲「WeCare最佳員工關懷獎」肯定。（圖／台灣安進提供）

台灣安進人力資源處長張琇琳表示，台灣安進在緊急應變小組與員工的共同努力下，領先業界超前部署的「安進人企業防疫因應三大行動」正式展開，充分展現企業領航領導力、應變力和決策力等3力，以確保團隊能在健康無虞、友善安全的職場環境中，創造高效率的工作表現。

張琇琳指出，首先是領先執行遠距辦公模式，從今年2月第一週起即開始執行遠距辦公模式，員工除可居家辦公（Work From Home ），外勤人員也可視自身情況安排工作地點，並善用Skype, Webex和Adobe Connect等數位工具進行國內外大小型會議，維持工作效率。

張琇琳說明，再來則是萬元以上的員工防疫照護補助，主要是為讓同仁在家上班也能舒適安心，所以提供每位員工7500元的電腦辦公周邊設備採買費用，每月更加碼1500元的網路上網費，協助員工提升遠距辦公效率，並發放每位員工100枚口罩，更維持每月每人30枚持續發放，以及每月800元供員工採買口罩、消毒液等。

▲台灣安進蟬聯亞洲最佳企業雇主獎　再獲「WeCare最佳員工關懷獎」肯定，右：台灣安進總經理李宜真、左：台灣安進人力資源處長張琇琳。（圖／台灣安進提供）

▲台灣安進在台甫滿五週年。（圖／台灣安進提供）

張琇琳補充，台灣安進更運用科技提供支持與傾聽，主要是為避免因遠距辦公可能造成的員工情感疏離問題，善用全球內網「MyAmgen COVID-19 Page」，提供員工最新消息，推出安進員工協助方案「Employee Assistance Program」全天候提供協助，並利用遠端會議工具Webex召開全體員工會議，維繫員工感情，傾聽員工即時回應。

李宜真強調，在台灣安進滿5週年，全球安進40週年之際，蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」並榮獲「WeCare最佳員工關懷獎」，台灣安進充分展現敏捷有彈性的應變能力，讓員工安心有效率的工作，以達成照護病患的使命，更彰顯我們獨特的企業韌性與競爭力。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
小強爬上腿！女騎士「撞倒一排警車」：腳踝歪掉　警衝出來看傻
快訊／嘉義2歲幼童遭捲入槽車！卡車底全身傷命危
快訊／中山大學撤銷碩士學位　李眉蓁回應了
小嫻認愛金剛　何守正PO文吐心聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

凱撒衛下半年「審慎樂觀」　越南變數靠高毛利產品突圍

台灣安進蟬聯亞洲最佳企業雇主獎　再獲「WeCare最佳員工關懷獎」肯定

證交所六大監理措施　加強投資人對KY股信心

讓AI技術更有感　NEC第四座「卓越中心」座落台灣

遠航擔保品9處不動產進入拍賣程序　合庫：損失甚小

零接觸理財夯！中信Home Bank APP升級5功能　玉山推e.Fingo新服務

台達電強打「客製化IA」！雲端整合智能工廠解決方案　市場銷售表現亮眼

東元工程接單、家電業績強勁　董座邱純枝：今年獲利可望大幅成長

朋友借錢買聯發科！套牢在720元「很想死」...他PO文求助該怎麼幫

華為禁令衝擊！分析師曝聯發科「轉空關鍵價」勸跳車：潛在利多反映完了

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

凱撒衛下半年「審慎樂觀」　越南變數靠高毛利產品突圍

台灣安進蟬聯亞洲最佳企業雇主獎　再獲「WeCare最佳員工關懷獎」肯定

證交所六大監理措施　加強投資人對KY股信心

讓AI技術更有感　NEC第四座「卓越中心」座落台灣

遠航擔保品9處不動產進入拍賣程序　合庫：損失甚小

零接觸理財夯！中信Home Bank APP升級5功能　玉山推e.Fingo新服務

台達電強打「客製化IA」！雲端整合智能工廠解決方案　市場銷售表現亮眼

東元工程接單、家電業績強勁　董座邱純枝：今年獲利可望大幅成長

朋友借錢買聯發科！套牢在720元「很想死」...他PO文求助該怎麼幫

華為禁令衝擊！分析師曝聯發科「轉空關鍵價」勸跳車：潛在利多反映完了

房仲傳愛、熱血常在　安新建經6年熱血響應「房仲公益日」

住高雄公寓！2F水電工「自行修馬達」向10戶請款　他一問傻眼：常這樣收錢

夏如芝卸貨倒數中！養胎不養肉「背影像少女」不科學

必勝7號桌！馬可波羅餐廳推求婚情人套餐　還有甜點藏戒助攻

男友爸癌逝！香港妹哭求送行被拒　發起「遠距伴侶團聚」：爭取我們的存在

不斷更新／樂天18：15迎戰統一　郭阜林重返一軍打線出爐

噴漆、灑冥紙暴力討債　台南「蒼狼」犯罪集團9人落網

東出昌大乞求復合7個月…破局慘賠1億！　杏「鐵腕談判內幕曝」守住3兒＋2億宅

實況主懶貓包咖啡廳替妹妹過2歲生日　滿滿懶貓子連空氣都香爆！

凱撒衛下半年「審慎樂觀」　越南變數靠高毛利產品突圍

水上樂園噁男長相曝光！　拉扯比基尼「犯罪過程」全都錄

財經熱門新聞

愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台

康友董座失聯　謝金河驚財報是假的

小資女28歲「存款不到兩萬」！網見總資產傻了

富邦人壽資產總額突破5兆

月薪25萬住台北！他曝超樸實生活

「愛奇藝專法」9月初上路　代理商董座曝「最慘狀況」

快訊／基本工資調高！　月薪多200元增至2萬4000、時薪多2元至160

一張圖讓你懂ETF人氣排行

康友害死KY股？　一文告訴你什麼是KY股

兩個月激省500元！達人授「4節電妙招」電費砍一半　冷氣狂吹也不怕

快訊／蔡伯府開620萬支票遭退票　寒舍重訊公告：與公司營運無關

UberEats狂拍廣告卻不免運　網：定位有差

6檔高股息ETF大比拚

朋友借錢買聯發科套牢在720元...他PO文求助

更多熱門

關鍵字：

台灣安進亞洲最佳企業雇主獎WeCare最佳員工關懷獎

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

失聯工讀生不幸過世　統一獅派人協助

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

央視：一旦武統「首戰即終戰」

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

女副駕曬照肉搜中指男　指控遭逆轉嚇刪文

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面