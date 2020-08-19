▲左起台灣安進人力資源處長張琇琳、總經理李宜真。（圖／台灣安進提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球知名生物科技製藥企業Amgen安進藥廠在台成立甫滿５週年，今（19）日 宣布勇奪亞洲指標性人力資源獎項《2020 HR Asia Award》因應疫情環境所特別頒發的「WeCare最佳員工關懷獎」肯定，並再度蟬聯「2020亞洲最佳企業雇主獎」。



亞洲權威性人力資源雜誌《HR Asia》以嚴謹的全面評估模式，對亞洲超過200萬位員工與雇主的真實感受進行調查，台灣安進在職場環境對員工的包容性、員工的心靈思維靈魂力和團隊的思考感覺等三大主軸的各項表現大幅領先業界，更從162間企業中勝出，蟬聯台灣區最佳雇主企業。

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▲台灣安進總經理李宜真。（圖／記者姚惠茹攝）



台灣安進總經理李宜真表示，五年來安進穩健踏實的扎根創新、活力、開放、成長的企業文化，致力為業內致力追求自我成長的卓越人才，打造一個創新開放且賦權靈活的職場氛圍，傾力支持所有匯聚安進的菁英，盡情發揮潛能。

李宜真指出，為打造卓越的企業文化，台灣安進員工自主成立「企業文化委員會」，推廣身心靈健康、多元包容職場環境，以及企業社會公民責任，創造具凝聚力和歸屬感的工作氛圍，像是創建數位職場，善用科技協助員工，打造高效能的工作環境。

▲台灣安進總經理李宜真。（圖／台灣安進提供）

李宜真指出，台灣安進提供員工健檢、疫苗施打、運動和休假旅遊補助，並領先同業導入開放式辦公空間與遠距工作，今年更設立「說吧！安進人」平台，提供員工表達意見與建議，更提供職訓補助與外派、內部晉升、跨國任務、實習主管、跨部門或區域調職機制，強化員工職能。



李宜真分享，今年全球遭逢新冠肺炎疫情衝擊，《HR Asia》特別制定疫情特別獎項「WeCare最佳員工關懷獎」，評選在疫情期間對員工展現同理心和關懷的卓越企業，台灣安進因迅速有度的部署企業防疫政策，以及務實有感的員工福利方案，成為全台唯8獲得該殊榮的安心防疫幸福企業。

▲台灣安進蟬聯亞洲最佳企業雇主獎，再獲「WeCare最佳員工關懷獎」肯定。（圖／台灣安進提供）

台灣安進人力資源處長張琇琳表示，台灣安進在緊急應變小組與員工的共同努力下，領先業界超前部署的「安進人企業防疫因應三大行動」正式展開，充分展現企業領航領導力、應變力和決策力等3力，以確保團隊能在健康無虞、友善安全的職場環境中，創造高效率的工作表現。

張琇琳指出，首先是領先執行遠距辦公模式，從今年2月第一週起即開始執行遠距辦公模式，員工除可居家辦公（Work From Home ），外勤人員也可視自身情況安排工作地點，並善用Skype, Webex和Adobe Connect等數位工具進行國內外大小型會議，維持工作效率。

張琇琳說明，再來則是萬元以上的員工防疫照護補助，主要是為讓同仁在家上班也能舒適安心，所以提供每位員工7500元的電腦辦公周邊設備採買費用，每月更加碼1500元的網路上網費，協助員工提升遠距辦公效率，並發放每位員工100枚口罩，更維持每月每人30枚持續發放，以及每月800元供員工採買口罩、消毒液等。

▲台灣安進在台甫滿五週年。（圖／台灣安進提供）

張琇琳補充，台灣安進更運用科技提供支持與傾聽，主要是為避免因遠距辦公可能造成的員工情感疏離問題，善用全球內網「MyAmgen COVID-19 Page」，提供員工最新消息，推出安進員工協助方案「Employee Assistance Program」全天候提供協助，並利用遠端會議工具Webex召開全體員工會議，維繫員工感情，傾聽員工即時回應。

李宜真強調，在台灣安進滿5週年，全球安進40週年之際，蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」並榮獲「WeCare最佳員工關懷獎」，台灣安進充分展現敏捷有彈性的應變能力，讓員工安心有效率的工作，以達成照護病患的使命，更彰顯我們獨特的企業韌性與競爭力。