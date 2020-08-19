高盛與大馬達成千億和解協議　涉貪首相辯：只有捐錢給孤兒院

▲前馬來西亞首相納吉陷「一馬公司弊案」，涉嫌貪汙7億美元。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

高盛集團（Goldman Sachs）宣布，已經與馬來西亞簽署協議，就一馬發展公司（1MDB）貪汙弊案達成和解，必須在10天內支付現金25億美元（約新台幣733億元），並追回世界各地被扣押的14億美元（約新台幣410億元）。

馬來西亞方面則將終止對高盛集團的所有刑事訴訟，再加上美國歸還的資金，可將獲得總共45億美元（約新台幣1320億元）。

高盛在這場訴訟中被針對的是2013年名為1Malaysia Development Bhd一案。當時由首席執行長大衛（David Solomon）領導，幫助安排一馬發展公司投資65億美元的債券，被指控在過程中大量挪用資金收購14億美元的資產。

後來時任首相納吉（Najib Razak）2015年遭反對黨指控，將一馬發展公司超過7億美元（約新台幣201億元）的資金轉入私人戶頭，而公司當時也被爆出負債117億美元（約台幣3500億元），其中30億美元就是由高盛公司牽頭的債券，引發當時馬來西亞信任危機。

▲一馬發展公司負責多起知名建案，其中就包含「敦拉薩國際貿易中心」。（圖／路透）



當《華爾街日報》陸續揭發醜聞後，納吉政府面臨巨大的國內外輿論壓力，竟以「破壞公共秩序」為由，查禁國內對他不利的報導，引爆民眾怒火。

馬來西亞2018年大選，以納吉所代表的「國民陣線」無意外敗北下台。新政府上台後立刻徹查醜聞，以失信、洗黑錢和濫用公權等罪名將納吉起訴，今年7月就一馬公司貪汙一案被判監禁12年。

納吉被判刑後在臉書上辯解，「這不是為了我個人的私利，正如我之前所說的，法院也證實過這筆錢沒有用在個人用途。我曾向Rumah Penyayang Tun Abdul Razak（孤兒院）捐款將近10萬美元，為了照顧孤兒和他們的學費，我被罰款200萬。」

過去十年中，「一馬發展公司」已經成為亞洲最大搶劫案的代名詞之一。美國和歐洲都對此展開資金流通調查，追蹤從一馬公司流通出的高級藝術品、房地產、超級遊艇，甚至非常諷刺地還有投資電影《華爾街之狼》的資金。

《華爾街之狼》是2013年上映的黑色幽默傳記片，描述主角喬登.貝爾福（Jordan R. Belfort）遊走華爾街灰色地帶，最後因證券詐騙而遭FBI調查，被判3年監禁，展現人性對金錢的瘋狂與執著，以及金融圈不為人知黑暗的一面。