證交所六大監理措施　加強投資人對KY股信心

▲證交所將對第一上市公司採行監理措施。（圖／《ETtoday》資料照）

記者陳心怡／台北報導

康友-KY（6452）掏空風波持續延燒，引發市場關切KY公司營運狀況。證交所表示，為提升投資人信心及強化監理效能，將對第一上市公司採行六大監理措施，近日也將邀集承銷商及會計師事務所研商如何強化監理機制。

證交所提出六大監理措施包括，第一，增加監理頻率。對列入財務重點專區公司增加監理頻率及預警性指標。

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第二，研議增加會計師函證頻率。因銀行存借款、營業收入、應收帳款等重要會計科目及公司資產設質情形於財務報表表達之適當性具重大影響，將研議增加會計師函證頻率，期即時發現異常。

第三，強化與會計師訪談作業。透過與會計師訪談作業，建立雙向溝通互動平台，提醒應加強注意核閱或查核之重點事項，促使平常之核閱或查核工作品質更嚴謹。

第四，擴增外部企業信用資訊之蒐集管道。

第五，拜訪公司主要營運據點。協同會計師至公司主要營運據點，觀察公司運作情形、瞭解其營運狀況及公司治理情形。

第六，已函請第一上市公司增加法人說明會召開頻率，並宜由董事長或獨立董事親自出席，增加投資人信心。透過不定期辦理法人說明會可提供投資人更即時多元的產業發展動態或營運資訊，藉此說明公司經營方向、目標與願景，並有助投資人瞭解公司財務業務未來發展方向。