讓AI技術更有感　NEC第四座「卓越中心」座落台灣

▲NEC台灣卓越中心正式啟用。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

日本科技科公司NEC今（19）日宣布正式啟用台灣NEC卓越中心（Center of Excellence，CoE）；在CoE當中，NEC台灣總經理賴佳怡表示，該公司將展示生物辦識、智慧零售、智慧辦公與機器人流程自動化的各項應用，讓台灣企業透過這樣的技術應用展示方式，可以了解到如何將技術導入自家產品當中。

賴佳怡指出，台灣卓越中心的啟用，不但能將NEC在全球的經驗引進台灣，以協助政府、金融、零售、製造等跨領域客戶加快轉型腳步、與國際接軌，更將有助於NEC與事業夥伴間的合作，攜手探索新商機。

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▼NEC台灣總經理賴佳怡。（圖／記者邱倢芯攝）

舉例來說，NEC在台灣已與多家金融業者合作，將人臉辨識技術導入至ATM的應用當中，讓金融用戶可以透過幾個步驟的設定，就可記錄臉部資訊，金融用戶設定好後，即便忘了帶提款卡，一樣可透過人臉辨識＋密碼輸入的方式進行提款。透過簡單的應用演繹，讓企業合作夥伴得以了解相同的技術可以做出哪些不一樣的應用。

賴佳怡表示，NEC卓越中心的應用展示內容，大約3~6個月就會更動一次，讓企業用戶每次來都能有新的技術想像。

▼NEC人臉辨識應用。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，此次在台灣落成的NEC卓越中心，是NEC在全球設置的第四座；先前在日本東京、新加坡，以及美國麻州都有類似卓越中心概念的設置。NEC在東京所設立的，是為NEC Future Creation Hub，當中是結合了技術與商業，企業用戶可以透過互動式的對話和直接體驗技術的方式，與NEC討論未來應用。

而NEC在新加坡所設置的則為NEC Open Innovation Centre，在新加坡的場域，是為商業性展示空間，一般消費者、遊客可以藉由這樣的場域體驗公共解決方案（如數位ID、存取政府與商業服務等）。

另外在麻州所設置的則為NEC/ Netcracker Innovation Center，其打造了身歷其境的體驗技術，如虛擬化技術、新世代B/OSS，以及DX功能等。