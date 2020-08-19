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常現金增資＝警訊！　專家曝投機公司「7大行為」超危險...抱錯當心變壁紙

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▲▼美股崩跌，台股跟著跳水。受美股拖累影響，台股13號一開盤即崩跌七百多點，一舉摜破萬點關卡，盤面個股無一倖免。（圖／記者湯興漢攝）

▲康友陷掏空疑雲，本週二已暫停交易。（示意圖／資料照）

記者林妤柔／綜合報導

康友-KY高層持續落跑，導致股價持續跌停，週二（18）遭暫停交易處份，不少投資人慘遭套牢，嚴重的話手上股票可能全變壁紙。財經作家畢德歐夫表示，公司投機、CEO缺乏誠信，是有跡可循的，如果投機公司有這「7大作為」，投資人的腦內警鈴就要大響。

畢德歐夫表示，康友-KY過去的EPS獲利都相當不錯，近四年來分別為13.9、12.71、14.29、9.46元，但問題在於這些成績是否真實。他認為，現在有太多居心不良的公司存在於市場上，台股內線充斥，印股票換鈔票的心態比比皆是，「實際上這樣的狀況並不少，以及缺乏即時的重罰，讓這些悲劇才一再發生。」

請繼續往下閱讀...

畢德歐夫指出，經營成績看起來不好的公司，投資人要投入大錢還會想比較多，甚至投一點點就好，損傷也不會太大，但最怕就是「搞得轟轟烈烈，成績很出色，結果財報數字根本不實，那一切只是騙局罷了」。

康友生技董事長黃文烈今天表示，康友的禽流感疫苗獲得印尼藥證，預計第四季進入量產。（圖／記者林淑慧攝）

▲董事長黃文烈8月初就失聯。（圖／記者林淑慧攝）

康友-KY事件導致近萬名小股東慘遭坑殺，根據金管會資料，國內有4家銀行授信給康友8.5億元，畢德歐夫指出，如果對股市感到迷茫、擔憂，建議投入大盤ETF或產業型ETF，至少可以免除這種鳥事，像是台股的0050（元大臺灣50ETF）、美股的SPY、QQQ、XLP、XLY、XLV都可以。

如果一家公司是投機的，或者曾經董事長與CEO缺乏誠信，就要敬而遠之。對此，畢德歐夫分享投機公司常做的行為，好比公司常現金增資、公司常辦理可轉換公司債、負債逐年攀高、本益比長期偏低、連續配發股息但另一邊再跟銀行借錢、利多一直見報股價暴漲暴跌、董監事持股很低（代表自家公司跌再兇都不關自己的事），都可能成為下市名單。

最後畢德歐夫直言，這些下市櫃公司平均上市到下市的時間不到12年，低於12年平均數的家數更有92家，占總家數的60%以上，投資人必須加以借鏡。

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