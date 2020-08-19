遠航擔保品9處不動產進入拍賣程序　合庫：損失甚小

▲合庫今日法說會說明遠航貸款處理情形。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

合庫金控今（19）日舉行法說會，當中提到遠航放款的實際狀況，根據合庫的資料顯示，非中小企業放金額較第一季增加10.03億元，逾放比率增加0.16個百分點，其中很大部分就是遠東航空放款20.56億元，其中7.26億元已經轉銷呆帳。

受新冠肺炎（COVID-19）疫情、中美貿易戰等因素影響下，國際經濟情勢嚴峻，金融市場大幅波動，合庫金稅後純益達80.52億元，較去年同期僅微幅減少5.21%，雖然較去年獲利減少，但是在15家金控排名中合庫的獲利有向前兩名移動。

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法說會中，外界所關心遠航案與遠航擔保品處理情形，合庫表示，遠航的擔保品已經進入鑑價程序，當時總計徵得遠航提供九處不動產，總金額扣除增值稅的話大約會在25億元上下，所以合庫的損失金額不會太大。

對於房貸的看法，合庫銀表示，目前因為新冠肺炎的影響全球經濟短期之內尚難回復；國內經濟也面臨下修的壓力，但是政府推動都更、危老重建，加上國內利率維持低檔、加上台商回台投資帶動的就業機會，預期下半年房市維持價持平、交易量微幅上升情形。

而合庫至今年的第二季房貸餘額已經達到5332億元、較去年同期5160億元增加171億元、年增3.31%；且至昨（8月18日）止房貸餘額已經達到5368億元；土建融資方面1236億元、較去年同期939億元增加297億元，年增率31.63%。

台股的部分，目前合庫銀行投資台股的部位大約是170億元以上，收益金額達到26.75億元，其中包含股利收入和資本利得。

合庫銀將今年定位為「外匯衝刺年」，除戮力擴大外幣資金池，更積極強化外匯數位金融力，截至109年6月底止，外幣存款已衝破新台幣5000億元大關，較去年同期成長16%。下半年將持續積極吸收外幣存款，加強拓展外幣數位存款帳戶，繼續推動「境外資金回台」方案，並評估客戶需求，優化外匯數位平台功能，完善外匯數位金融服務。