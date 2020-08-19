凱撒衛下半年「審慎樂觀」　越南變數靠高毛利產品突圍

▲凱撒衛董事長蕭俊祥。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎／台北報導

衛廚浴設備廠凱撒衛（1817）指出，自疫情以來，7、8月營收表現還行，預估第3季一定會成長，唯擔心越南市場受價格殺戮戰影響，會拖累整體營收；不過在衝高「高毛利產品」市占下，下半年度仍審慎樂觀看待。

凱撒衛今（19）日舉辦法人說明會，董事長蕭俊祥說：「現在就是擔心越南。」台灣因為疫情控制不錯，這幾個月的營收年增率都在12~18％左右，但有時會被越南拖下去。去年凱撒衛台灣市場約占整體營收比55%、越南市場占45%左右；今年因為越南市場陷「價格殺戮戰」，可能萎縮至39%，台灣市場貢獻則提升到60%。

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他說，越南市場因價格惡性競爭，近期營收萎縮近3成，毛利衰退12％左右，主要原因是中美貿易戰下，中國大陸很多沒辦法銷往歐美的產品往東南亞倒貨，不管是水龍頭、衛生陶磁，價格都喊到市價一半。

另外，蕭俊祥指出，越南本身經濟也不好。因為疫情關係，東京奧運停辦，導致越南賴以為生的「運動相關製造業」超過500萬人失業；他們更擔憂醫療體系承受不了，常常動不動整個村、整個城封起來，消費不振。

他預估，未來疫情不可能馬上就消失，凱撒衛只能把握時間來做「差異化」策略，把凱撒在亞洲領先的高溫耐火瓷（FFC）技術發揮出來；至於越南市場，今年「不求添福壽，先求平安就好。」

蕭俊祥還指出，凱撒衛去年已先將越南工人的工資調漲21％，因為前一個農曆年(2019年)曾發生員工沒回來上工狀況，害怕找不到工人，去年12月1日就先調整，加上去年越南課稅增加，整個料工費也墊高。

「目前唯一的應對辦法就是做高毛利產品，」蕭俊祥說，先去衝市占率。這方面有點成績，今年台灣6月份創營收創單月歷史新高，因為工地建案需求的訂單，讓上半年報和季報毛利可維持在30%左右。