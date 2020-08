瑞士小鎮降下「可可雪」…竟是工廠抽風機故障　網歪樓：不愧是巧克力大國

▲瑞士巧克力工廠機械故障,當地降下「可可雪」。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/編譯

天空下起「巧克力」可能是許多孩子的夢想。瑞士北部奧爾騰鎮日前就突然下起一陣「可可雪」,大量的可可粉飄散在空中,路邊的車輛都被鋪上一層可可。結果當地知名巧克力工廠隨即證實,是廠內的抽風機故障,才會讓生廠線上的可可粉向外飄散。

奧爾騰鎮(Olten)14日颳起強風,沒想到隨著強風而來的卻是細小的可可粉,讓街道的車輛都鋪滿了一層咖啡色粉末,就像是下起了一陣「可可雪」一樣,讓當地居民感到非常訝異,同時也百思不得其解,這些可可到底是從哪裡飄來的。

A ventilation glitch at a #Lindt factory in #Switzerland resulted in #chocolate snow falling onto the town of #Olten. I want to go to there.. https://t.co/LPdWtbpNgP pic.twitter.com/ovem8G0PxB