瑞士小鎮降下「可可雪」…竟是工廠抽風機故障　網歪樓：不愧是巧克力大國

▲瑞士巧克力工廠機械故障，當地降下「可可雪」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／編譯

天空下起「巧克力」可能是許多孩子的夢想。瑞士北部奧爾騰鎮日前就突然下起一陣「可可雪」，大量的可可粉飄散在空中，路邊的車輛都被鋪上一層可可。結果當地知名巧克力工廠隨即證實，是廠內的抽風機故障，才會讓生廠線上的可可粉向外飄散。

奧爾騰鎮（Olten）14日颳起強風，沒想到隨著強風而來的卻是細小的可可粉，讓街道的車輛都鋪滿了一層咖啡色粉末，就像是下起了一陣「可可雪」一樣，讓當地居民感到非常訝異，同時也百思不得其解，這些可可到底是從哪裡飄來的。

A ventilation glitch at a #Lindt factory in #Switzerland resulted in #chocolate snow falling onto the town of #Olten. I want to go to there.. https://t.co/LPdWtbpNgP pic.twitter.com/ovem8G0PxB — Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) August 19, 2020

瑞士知名巧克力公司「瑞士蓮」（Lindt & Spruengli）18日證實，是他們在當地工廠生產可可粒的抽風機故障，才會讓可可粉向外飄散。瑞士蓮強調，這些可可粉對人體沒有任何傷害，但也呼籲民眾不要直接食用，並會向居民支付相關清潔費用。

網友也紛紛留言表示，「不愧是巧克力大國瑞士」、「街道會不會都香香的」、「這能算是一場快樂的意外吧」、「天哪如果是我一定會站在室外，然後把嘴巴張到最開」、「簡直是天將免費巧克力」。