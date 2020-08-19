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零接觸理財夯！中信Home Bank APP升級5功能　玉山推e.Fingo新服務

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▲▼投資理財。（圖／翻攝自Pixabay）

▲疫情帶動民眾對零接觸理財的需求，銀行陸續整合線上線下金融服務。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，民眾對零接觸理財需求增加，成為金融服務數位轉型契機，其中中信銀行新增信用卡數位功能，主打5大亮點服務，而玉山銀行則推出「e.Fingo」，整合線上線下金融服務。

根據中信銀行統計，截至今年7月底，行動銀行客戶數已突破340萬人，與去年同期相比成長近22%。另據玉山銀行統計，截至今年6月底，玉山行動銀行App經常性使用的顧客數已逾7成，信貸、基金、外匯、信用卡申辦等交易超過6成在數位通路完成，而玉山Wallet App累積下載次數突破百萬。

請繼續往下閱讀...

因應數位化潮流、滿足客戶需求，銀行積極推出數位金融服務，玉山銀行推出數位品牌「e.Fingo」，串聯玉山行動銀行App、玉山Wallet App、e指系列（數位帳戶、信貸、房貸、外匯、信用卡、基金）等全方位數位產品，整合線上線下金融服務。

中信銀行則擴大Home Bank APP服務，新增信用卡數位功能，主打額度管理、卡片管理、行動支付即時加卡、點數兌換、優惠查詢共5大亮點，預計逾700萬中信卡友受惠。

在額度管理方面，配合政府振興經濟加上國內旅遊正夯，Home Bank APP優化「臨時額度調升」系統自動評分核決功能，客戶若符合線上核決條件，即可線上申請、立即調額，解決民眾刷卡消費信用卡額度不足的窘境，同時也提供「固定額度調升」，並新增「簽帳金融卡刷卡日限額設定」功能，協助持卡人有效管理卡片額度。

針對擁有多張信用卡的客戶，中信銀行指出，Home Bank APP全新推出「卡片管理」功能，整合個人名下所有中信銀行信用卡與金融卡資訊，透過Home Bank APP可即刻調整國內外實體卡、非實體卡及行動支付等交易設定，搭配「行動支付即時加卡」功能，無需輸入卡片資訊，即可將信用卡加入Apple Pay、Google Pay，方便客戶查詢資訊並強化交易保障。

另在「點數中心」內也可查詢點數餘額，消費者可直接使用點數兌換OPEN POINT、EZCASH、7-ELEVEN商品電子券等，也可將點數或商品轉贈好友。

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