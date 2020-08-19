台達電IA業務續強！下半年將優於去年同期　市場削價競爭「力拚更大價值」

▲台達機電事業群總經理劉佳容。（圖／台達電提供）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情引爆「工業自動化」（IA）商機，也帶動口罩、防護衣等防疫醫療產業需求，台達電（2308）今年上半年財報成績表現亮眼。不過，台達機電事業群總經理劉佳容也指出，儘管IA訂單下半年成長趨緩，在智慧製造需求逐漸回溫下，IA業務仍會比去年同期好。

劉佳容認為，疫情衝擊，多數產業連帶受影響，但台達電上半年在自動化業績方面表現還不錯，主要是醫療口罩、防護衣、呼吸器等醫療產業需求帶動，加上智能化、自動化及物流設備的升級速度加快，促使IA銷售亮眼，第二季甚至比美中貿易戰的業績都好。

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「下半年看起來沒有『往上』的趨勢，弱於上半年，但仍會優於去年同期。」劉佳容分析，IA事業成長動能，主要是電商物流、電子電工自動化投資的持續，仍會優於去年同期；但今年上半年表現不佳的智慧製造，下半年有機會表現較好。

即便市場狀況不好，但台達電的客戶卻變多，主要是這兩年強化海外布局，於大客戶需求上耕耘，新客戶從產品開發至今都陸續出貨。劉佳容透露，就區域來看，中國為台達電IA設備主要市場，占比達50%；也從美國客戶接了不少空調、倉儲物流及ODM設備等訂單，更是IA業務成長較大的地區之一。

▲台達電雲端整合智能工廠解決方案亮相「台北國際自動化工業大展」。（圖／記者楊絡懸攝）

至於面對市場削價競爭，劉佳容表示，台達電產品線要做到整合及高完整性，包括控制、軟體、雲端、馬達驅動等，發展智能機台建置軟體（DIAStudio），將所有常用如「可程式控制器」（PLC）、「人機介面」（HMI）、「伺服驅動系統」、「變頻器」等工具，整合到一個系統軟體，替客戶大幅節省時間和人力。

此外，劉佳容指出，台達電也針對行業的需求，開發出量身打造的系統資訊，進而作出「差異化」，在各行業中獲得更大的價值；台達電盼在市場價格戰之下，持續產生客戶願意買單的原因。

展望第三季，台達電看好電商物流、電子電工自動化產業投資將持續，將帶動IA業務成長，並預期下半年IA業務仍會比去年同期好；不過，對於紡織、木工、機床等產業表現則較保守。

台達電受惠於供應鏈需求急單效應，第二季合併營收706.94億元，季增26.97%，年減3.65%；稅後淨利75.97億元，季增267.53%，年減20.27%，每股純益（EPS）2.92元。累計上半年稅後淨利96.65億元，每股純益（EPS）3.72元。