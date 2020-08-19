東元工程接單、家電業績強勁　董座邱純枝：今年獲利可望大幅成長

▲東元董事長邱純枝。（圖／東元提供）

記者姚惠茹／台北報導

東元（1504）今年以智能工廠為主題，參與「台北國際自動化工業大展」，董事長邱純枝今（19）日表示，今年雖然比較辛苦，但是台灣大型工程接單強勁，還有家電業績做得很好，所以營收、獲利都可望有大幅成長。

邱純枝表示，今年雖然因為疫情所以比較辛苦，但是台灣大型工程接獲離岸風電訂單，還有家電業績做得很好，主要是因為天氣炎熱，所以商用、家用空調的業績表現都很好，帶動今年營收、獲利都有成長。

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▲東元總經理連昭志。（圖／記者姚惠茹攝）

總經理連昭志表示，目前特定市場正在恢復，像是中國大陸市場第2季就開始拉回來，V型反彈很明顯，所以第3季有機會呈現雙位數成長，但是北美市場就比較辛苦，不過油價有回來，再加上匯損將低，這些算是比較有利，整體還是要看疫情發展狀況。

智慧工廠方面，連昭志指出，海外第一個導入的就是越南廠，這是東元對美輸出的重要基地，所以重電站比較大，而下一個則是印度廠，目前園區正開始整地，預計10月動工，目標明年第2季投入量產，主要是以中小型馬達、電動車的動力模組為主。

▲東元今年以智能工廠為主題，參與「台北國際自動化工業大展」。（圖／記者姚惠茹攝）

電動車方面，連昭志說明，兩輪車、三輪車、或卡、巴士都有慢慢增加，其中兩輪車的訂單穩定，並已打入港口無人搬運車和泰國渡輪市場，而且泰國政府有全面自動化的政策，所以看好電動車營業額有機會從零突破到億元大關。

東元今年以「實現智能工廠，驅動未來」為主題，展出應用在既有產線的解決方案，為傳統工廠升級為智慧工廠，還有以AR技術投影應用於遠距排除故障，解決人員無法抵達現場的困境，並結合東捷資訊的數位戰情室，將生產資訊視覺化，並可遠端互動分析，提供有效的經營管理系統。

▲東元展示智慧產線數位管理解決方案。（圖／記者姚惠茹攝）

東元展示自主研發的數位工廠解決方案，應用東元所生產的數位電表、變頻器、馬達和PLC等核心零組件，再加入視覺辨視技術和感測器，可以將數據可視化，表現在看板系統上，提升產出效益10%，並節省40%以上的用電量，像是去年就為中壢廠節省150萬的電費。

此外，東元展示有軌DC伺服智能穿梭車和智能跟隨車，主要應用在現代自動化工廠智慧倉儲，負重最高可達600公斤，適用於物流業和半導體業，以及物聯網產品，為工廠內關鍵機械設備提供測振、振溫、測電等的健康管理及預知保養。

▲東元展示有軌DC伺服智能穿梭車。（圖／記者姚惠茹攝）